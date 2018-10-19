CHP'den aday olacak mı? Şahin son noktayı koydu!

-Asiye ELİAÇIK

İSMİ günlerdir CHP’nin muhtemel Alanya Belediye Başkan aday adayları arasında geçen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, beklenen açıklamayı dün yaptı. Şahin, şu açıklamayı yaptı: "Son günlerde yaklaşan yerel seçimler öncesi ismim CHP ile anılmaktadır. Bu konuda çok sayıda yorum yapılması sebebiyle siyaset üstü bir kurumda görevi olan şahsımın kamuoyunu daha fazla meşgul etmemek adına açıklama yapma gereği hissettim. Bugüne dek tüm siyasi partilere eşit mesafede olmaya çalıştım. Hizmet alabilmek adına resmi kurumlarla ilişkilerimizi koruyup doğup büyüdüğüm Alanya'ya hizmet ettim. Söz verdiğimiz tüm hizmetleri ilk dönemde tamamladım, planladığımız projelerimizi gerçekleştirmek adına bir dönem daha aday oldum. Niyetim bu dönemi de başarıyla tamamlamak.

‘ALTSO SIÇRAMA TAHTASI DEĞİLDİR’

Benim bu görevi başka bir makama sıçramak için yapmadığımı her seferinde dile getirdim. Yaptığımız çalışmalar dolayısıyla CHP'den böyle bir teveccüh gördük. Başta CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'ya bu konuda teşekkür ediyorum. Ben ve Alanya’mıza hizmet eden herkesin bu tarz teveccühlerinin olması mutluluk verici. Ancak Ticaret ve Sanayi Odası’nı asla siyasi bir hedef içine almadım. Bizim tek hedefimiz aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımaktır. Bunu da gördüğümüz teveccühten anlıyoruz. CHP başta olmak üzere hiçbir partiden aday olmak gibi bir düşüncem hiç olmadı. Bu dönemde için de böyle bir düşüncem olmadığını söylemek isterim. Beni bu onurlu göreve layık gören, bu birkaç günlük süreçte beni arayarak destek verdiğini söyleyen herkese teşekkür ederim."

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 17:27