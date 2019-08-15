CHP'den 8 partiye çağrı: Gelin görüşelim

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), yeni yasama yılının başında Meclis'e gelmesi beklenen yargı paketi konusunda toplantı yapmaya hazırlanıyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun koordine edeceği toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, BBP ve TİP çağrıldı. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkanlığında, CHP'nin Adalet Komisyonu üyelerinin katılımıyla, yargı reformuyla ilgili 'Adil Yargılama Hakkı' konusunda 18 Ağustos'ta İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet'te yer alan habere göre; toplantıya AK Parti, MHP, HDP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye İşçi Partisi davet edilirken, Adalet Bakanlığı'na da toplantıya katılması için davet gönderildi.

PARTİLERE GÖNDERİLEN NOTUN İÇERİĞİ

Siyasi partilere gönderilen davet yazısının ekinde yer alan bilgilendirme notunda da CHP'nin yargı paketine yönelik tutumu yer aldı. Bilgilendirme notunda, "Adalet Bakanlığı tarafından Mayıs 2019'da yayımlanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesi, adil yargılanma hakkının güvence altına alınabilmesi için yasal düzenlemenin acil bir gereklilik olduğunu ortaya koyduğu halde TBMM, herhangi bir düzenleme yapmadan tatile girdi. Yasa önerme yetkisi milletvekillerine ait olduğuna göre, siyasal parti ayrımı yapılmaksızın TBMM'de temsil edilen partilere mensup vekillerin ortak çalışmasıyla hazırlanacak bir yasa önerisi, adil yargı hedefine uygun düşecektir" görüşü yer aldı. Notta, adil yargı veya adil yargılanma hakkı yasa önerisi hazırlığı için öncelikle Türkiye'nin içinde yer aldığı insan hakları sözleşmelerinin ve Avrupa hukukunda geçerli standartların saptanması gerektiği ifade edildi. Notta ayrıca söz konusu ilkeler ışığında mevzuatta ayıklamalar ile yürürlükteki maddelerde değişiklikler yapılması, yeni hükümler konulması gerektiğine de dikkat çekildi.