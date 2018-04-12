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Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

CHP Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısında Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu. Toplantıya, 2015 genel seçimlerinin Antalya Milletvekili Adayı olan Figen Çalıkuşu da katıldı. Demirtaş Mahalle Muhtarı ve Demirtaşlı partililer de toplantıda yer aldı

CHP Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısında Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu. Toplantıya, 2015 genel seçimlerinin Antalya Milletvekili Adayı olan Figen Çalıkuşu da katıldı. Demirtaş Mahalle Muhtarı ve Demirtaşlı partililer de toplantıda yer aldı

12 Nisan 2018 Perşembe 14:08
CHP Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu
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TOPLANTI için Antalya'dan gelen Figen Çalıkuşu, ülkenin krizde olduğunu belirterek 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkan Ali Takavüt, genel konularla ilgili sorunları konuşarak toplantıya başladıklarını ifade etti. Takavüt, “Demirtaş’ın sorunlarını masaya yatırdık, vatandaşı dinledik. Demirtaş’ın son belediye başkanı, şimdi ise Alanya Belediye Meclis Üyesi olan Mustafa Aras’ın bölgeye hakim olması nedeniyle doyurucu bilgiler verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık çalışmalarını gündeme getirdik. Özellikle dolmuşçuların sorunu gündeme geldi. Otobüslerin bileştirilmesi konusunda dolmuşçuların fikirlerini dinledik” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPDemirtaş
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