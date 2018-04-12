CHP Demirtaş’ta vatandaşlarla buluştu

TOPLANTI için Antalya'dan gelen Figen Çalıkuşu, ülkenin krizde olduğunu belirterek 2019 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İlçe Başkan Ali Takavüt, genel konularla ilgili sorunları konuşarak toplantıya başladıklarını ifade etti. Takavüt, “Demirtaş’ın sorunlarını masaya yatırdık, vatandaşı dinledik. Demirtaş’ın son belediye başkanı, şimdi ise Alanya Belediye Meclis Üyesi olan Mustafa Aras’ın bölgeye hakim olması nedeniyle doyurucu bilgiler verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bir yıllık çalışmalarını gündeme getirdik. Özellikle dolmuşçuların sorunu gündeme geldi. Otobüslerin bileştirilmesi konusunda dolmuşçuların fikirlerini dinledik” diye konuştu.