CHP'de sürpriz istifalar

YEREL seçimler için geri sayıma başlanırken, partilerde de hareketli saatler yaşanıyor. CHP’lilerin belediye başkan adaylığı veya meclis üyeliği adaylığı için görevli bulundukları makamlardan istifa etme süreci dün akşam son buldu. Bu anlamda CHP İlçe Teşkilatı’nda üç sürpriz istifa gerçekleşti. Bir dönem kısa süreliğine vekaleten Mahmutlar Belediye Başkanlığı görevi de yapan avukat Murat Can, matbaacı Mehmet Okyanus ve yönetim kurulu üyesi Nazmi Zavlak, meclis üyeliği adaylığı için partilerindeki görevlerinden istifa etti. CHP’de Alanya Belediye Başkan Adaylığı için başvuru süresi ise 19 Ekim’de sona eriyor. Geçtiğimiz hafta sonu Danışma Meclisi’ni toplayan CHP’de partililerin önüne konulan anket sandığından Alanya Belediye Başkan Adaylığı için Şengül Yeşildal ile Ali Takavüt’ün isimleri çıkmıştı. İkilinin önümüzdeki günlerde resmi başvurularını yapmaları bekleniyor. İstifalarla ilgili bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, “CHP’ye ve Alanya’ya hayırlı olsun” dedi.