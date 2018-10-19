CHP'de süre uzatıldı

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri için 1 Ekim'de başlayıp 19'u mesai saatinde biten aday adaylığı sürecinin uzatılması yönünde, özellikle son dönemde genel merkeze yoğun başvuru olduğunu kaydetti. Kumbul, "Bu nedenle genel merkezimizin yaptığı toplantıda, son başvuru tarihi 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. Adaylarımızın çokluğu kentimiz için büyük zenginliktir. Bütün aday adaylarımız bu işi en iyi yapabilecek kapasitede insanlardır. İçlerinden en doğru isimleri, kentleri en iyi şekilde yönetebilecek, vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilecek ve en iyi projeleri uygulayacak isimleri belirleyeceğiz. Bu seçimden başarılı çıkıp kentleri sosyal belediyecilikle buluşturacağız" diye konuştu.