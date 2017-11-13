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CHP'de 'Şevki Türktaş' sesleri

CHP'de 2010-2014 yılları arasında İlçe Başkanı olarak görev yapan Şevki Türktaş, "Adaylık niyetim yok ama bazı partililer 'Bu partinin sana ihtiyacı var, illa aday olacaksın. Sen aday olmazsan biz seni zorla aday yaptırmasını biliriz' diyorlar. 'Hayır' desem olmaz" dedi

CHP'de 'Şevki Türktaş' sesleri

CHP'de 2010-2014 yılları arasında İlçe Başkanı olarak görev yapan Şevki Türktaş, "Adaylık niyetim yok ama bazı partililer 'Bu partinin sana ihtiyacı var, illa aday olacaksın. Sen aday olmazsan biz seni zorla aday yaptırmasını biliriz' diyorlar. 'Hayır' desem olmaz" dedi

13 Kasım 2017 Pazartesi 16:17
CHP'de 'Şevki Türktaş' sesleri
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Haber: Alper KUTAY

GEÇEN hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Şevki Türktaş, "9 Aralık'ta yapılacak kongrede ben de adayım" dedi. 2019'un Mart ayında yapılması beklenen yerel seçime 1,5 yıl kala siyasi partiler de yenilenme sürecine  girdi. Ak Parti İlçe Teşkilatı 2 Aralık'ta, CHP İlçe Teşkilatı ise 9 Aralık'ta kongre yapacak. Ak Parti'de Mustafa Toklu'nun seçime tek listeyle girmesi kesinlik kazanırken, CHP'de ise bol adaylı bir süreç başladı. CHP'nin mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt ile Başkan Yardımcısı Avukat Mehmet Can Karagöz adaylık için sahaya inerken, 2010-2014 yılları arasında CHP'nin ilçe başkanı olan Şevki Türktaş, "Yarışta ben de varım" dedi. 417 delegenin oy kullanacağı CHP İlçe Kongresi öncesi sahaya inme kararı alan Türktaş, "Partililer, 'CHP'nin sana ihtiyacı var. Bu partinin ilçe başkanı sen olacaksın, yerelde ve genelde zafere partimizi ulaştıracaksın' diye baskı yapıyor. Adaylık niyetim yok. Henüz hiç bir delege ile görüşmedim ama benim CHP'ye sağladığım katkıyı bugün sokaktaki vatandaş bile biliyor. 'Aday ol' baskısı karşısında, 'Hayır' demem doğru olmaz. Bu nedenle ben de aday olacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHPşevki Türktaş
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