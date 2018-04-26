'CHP'de Özgenç de Alanya adayı'

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün milletvekili aday adayı olacağını açıklamasının ardından Gazipaşa eski Belediye Başkanı olan Harita ve Kadastro Mühendisi Cemburak Özgenç'in de, CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı olacağı konuşuluyor. Özgenç'e yakın CHP tabanında "Özgenç'in annesi Alanyalı. Babası da artık Alanya ile ayrı görülemeyecek Gazipaşalı. Potansiyeli ve vizyonu yüksek bir siyasi kimlik. Hem Alanya, hem de Gazipaşa kontenjanından aday olmalı" sesleri yükseliyor.

İŞTE ÖZGENÇ'LE İLGİLİ GEREKÇELER

CHP kulislerinde ve sosyal medyada, Özgenç'le ilgili seslendirilen ayrıntılar şöyle: "2 dönem CHP'den Belediye Başkanlığı yapan, belediye başkanlarının cesaret edip yapmakta zorlandıkları 3194 Sayılı Yasa'nın 18. Madde uygulamalarını Gazipaşa'da ilk kez hayata geçirerek milyonlarca lira değerindeki okul, yol, park, otopark gibi kamu alanlarını bedelsiz olarak Gazipaşa'ya kazandıran, ön seçimle belediye başkan adayı olarak, 2004 yılında seçildiğinde Türkiye'nin En Genç İlçe Belediye Başkanı olan, mühendis olmanın verdiği avantaj ve vizyonla çok önemli proje ve kararları alan, ilçeye üniversite kazandıran, (özellikle yeni park, okul, cami ve kamu alanlarını kazandırarak) bir isim.

'2009'DA FETÖ OPERASYONUNA MARUZ KALDI'

Bu yüzden çeşitli dallarda çok önemli ödüller alan ve 10 yıl (2 dönem) bu görevi yaparak hafızalarda kalan Cemburak Özgenç. Başkanlığı biteli 4 yıl olmasına rağmen hakkında yürütülen tek bir soruşturma bulunmayan, muhalefette olmasına rağmen (Fetullahçılar'a ait bir yurda 2009 yılında imar izni vermediği için operasyona maruz kalan), sabıkası bulunmayan Cemburak Özgenç. 2014 yerel seçimlerinden sonra çiftçilik yapmaya başlayan Özgenç, 4 yıldır sessiz ve mütevazı bir hayat sürüyor Gazipaşa'da.Biliyoruz ki, Menderes Türel 2009 yılında seçimi kaybettiğinde, dönemin başbakanı olan sayın Recep Tayyip Erdoğan '28 kez buraya açılışa geldim, bu seçimi nasıl kaybettik' diye kameralar önünde açıklama yapmıştı. Tüm bunlara rağmen seçim kaybeden Menderes Türel, AK Parti tarafından Genel Başkan Yardımcısı yapıldı ve daha sonra Antalya'ya aday yapıldı ve yine Belediye Başkanı seçildi. Bazı CHP'liler 'Özgenç seçim kaybetti ama' deseler de, Özgenç'in 2 kez üst üste seçim kazandığını ve fark yaratan bir başkan olduğunu unutmayalım lütfen. Tüm bunları değerlendirdiğimizde CHP'nin insanları ötekileştirmeyen, siyasetten çok hizmeti ve projelerini ön plana çıkaran, televizyonlarda vebasın karşısında kendisini iyi bir şekilde ifade eden Cemburak Özgenç'i değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu hem Alanya'ya, hem Gazipaşa'ya, hem de ülkemize fayda sağlayabilir."