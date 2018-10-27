CHP'de Okyanus iddiası

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'e Alanya Belediye Başkanı olması yönünde adaylık teklifiyle giden ancak eli boş dönen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda, sürpriz bir isim gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Alanya Belediye Meclis Üyesi olmak üzere partideki görevinden istifa eden matbaacı Mehmet Okyanus'un, Alanya Belediye Başkan Aday Adayı olacağı ve parti yönetimiyle masaya oturduğu iddia edildi. Yine geçtiğimiz günlerde partideki görevinden istifa eden Mahmutlar eski Belediye Başkanı Avukat Murat Can'ın da Alanya Belediye Başkanlığı için aday adayı olmaya hazırlandığı belirtilirken, Okyanus Yeni Alanya'nın "Aday adayı mısınız?" şeklindeki sorusuna "Kısmet" yanıtını verdi.