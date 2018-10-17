CHP'de kritik viraj

MART ayında planlanan yerel seçimler için Antalya'da CHP'de hareketlilik hız kazandı. CHP genel merkezinin aday adayı başvurularının 19 Ekim'de son bulacağını ilan etmesinin ardından birçok aday adayı, aday olmayı planladığı il ve ilçe yönetimlerinden başvuru dosyasını aldı. Ancak dosya alan aday adaylarının büyük bölümü, kulis çalışmaları nedeniyle adaylıklarını son dakikaya bırakacak.

UYSAL İLK RESMİ ADAY ADAYI

Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'ın adı anılıyor. Aday adaylarından Ümit Uysal, partiye ilk resmi başvuruyu yapan aday adayı oldu. Parti binası önünde görkemli bir törenle adaylığını açıklayan Uysal'a partinin farklı kanatlarının yanı sıra İl Başkanı Ahmet Kumbul'dan destek geldi.

BAŞKAN BÖCEK SUSKUN

Uzun süreden beri Büyükşehir adayı olduğu dile getirilen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise son bir haftadır strateji değiştirdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını açıklayacağını dillendiren Böcek, bir haftadır bu konuda suskun davranıyor. 15 Ekim'de toplanması planlanan Parti Meclisi toplantısının önümüzdeki haftaya ertelenmiş olması nedeniyle sessiz kalmayı tercih eden Böcek'in Ankara'da Kılıçdaroğlu'nun yapacağı açıklamayı beklediği belirtildi.

BUDAK VE AKAYDIN DA POTAYA GİRDİ

Son dönemde adı sıkça telaffuz edilenler arasında yer alan Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da geçen hafta partisinin vereceği her göreve hazır olduğunu dile getirmişti. 2009- 2014 yılları arasında Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 2 dönem milletvekilliği yapan Mustafa Akaydın da aday adayı olarak başvurmayacağını, parti yönetiminin görev vermesi durumunda sorumluluktan kaçınmayacağını söyledi.

MURATPAŞA'NIN TALİPLİSİ ÇOK

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Büyükşehir'e aday adayı olduğunu açıklanmasının ardından, CHP'nin yıllardan beri değişmeyen kalesi Muratpaşa'da büyük hareketlilik başladı. Ömer Melli, Figen Çalıkuşu Albuga, Vahap Tuncer, Songül Başkaya, Ali Bahar, Murat Bulat, Sibel Gezen, Murat Özdemir kulislerde anılan isimler arasında yer alıyor.

KONYAALTI'NDA REKOR KIRABİLİR

CHP'nin oy deposu Konyaaltı'nda aday adayı rekoru kırılması bekleniyor. 20'nin üzerinde aday adayının çıkması beklenen Konyaaltı'nda eski İl Başkanı Semih Esen ve parti içinde sıkça anılan, partinin farklı kademelerinde görev yapan Deniz Sayın en fazla anılan isimler arasında yer alıyor. Sebahat Çevik, Emrah Kıvanç Mısırlıoğlu, Süleyman Sakin, Haydar Yıldırım, Ayhan Zor, Orhan Budak, Ali Abbas Yıldırım, Sevgi Doğan da aday adayı olması beklenenler arasında yer alıyor.

EN SAKİN İLÇE KEPEZ

CHP'nin merkez ilçelerden en az oy aldığı ilçelerden biri olan Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'de sessizlik hakim. Henüz hiçbir aday adayının isminin netleşmediği Kepez'de Garip Erdoğan, Nefi Niyazi Kara, Önder Kurnaz parti çevresinde Kepez için aday adayı olarak anılıyor.

İSA YILDIRIM YENİDEN SAHNEDE

Aksu'da ise CHP'nin eski belediye başkanı İsa Yıldırım'ı aday gösterilmesi bekleniyor. Döşemealtı'nda da partinin mevcut belediye başkanı Turgay Genç ile yoluna devam edeceği dillendiriyor.