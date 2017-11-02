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CHP'de kongre heyecanı sürüyor

CHP il ve ilçe gençlik kollarının kongre takvimleri CHP Genel Merkezi tarafından açıklandı. CHP'nin Alanya Gençlik Kolları kongresinin 29 Kasım ile 16 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi

CHP'de kongre heyecanı sürüyor

CHP il ve ilçe gençlik kollarının kongre takvimleri CHP Genel Merkezi tarafından açıklandı. CHP'nin Alanya Gençlik Kolları kongresinin 29 Kasım ile 16 Aralık tarihleri arasında yapılacağı bildirildi

02 Kasım 2017 Perşembe 21:29
CHP'de kongre heyecanı sürüyor
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) kongre heyecanı sürüyor. Alanya'da geçtiğimiz günlerde son bulan delege listelerinin ardından gençlik kolları da kongre için gün saymaya başladı. İl ve ilçe gençlik kollarının kongre takvimleri dün CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. Açıklamaya göre, kongre süreci 1 Kasım günü üye listelerinin güncellenmesi ile başladı. Gençlik kolları yönetimleri ilk iş olarak üye listelerini güncelleyecek. CHP Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları da üye listesinin güncellenmesi işlemine başladı. CHP'nin Alanya Gençlik Kolları kongresi 29 Kasım ile 16 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Alanya'nın kongre tarihi ise 15 gün önceden belli olacak ve CHP Genel Merkezi'ne bildirilecek. CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın, yaptığı açıklamada, "2019'da partimizi iktidara taşıyacak ve ülkemizin kaderini belirleyecek, yerel ve genel seçimleri göğüsleyecek kadroların belirleneceği gençlik kollarımızın kongre takvimi belli olmuştur. Kongremizin barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini temenni eder, şimdiden aday olacak tüm kardeşlerime başarılar dilerim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHPCHP Genel MerkeziAlanya Gençlik Kolları
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