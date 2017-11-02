CHP'de kongre heyecanı sürüyor

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) kongre heyecanı sürüyor. Alanya'da geçtiğimiz günlerde son bulan delege listelerinin ardından gençlik kolları da kongre için gün saymaya başladı. İl ve ilçe gençlik kollarının kongre takvimleri dün CHP Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama ile belli oldu. Açıklamaya göre, kongre süreci 1 Kasım günü üye listelerinin güncellenmesi ile başladı. Gençlik kolları yönetimleri ilk iş olarak üye listelerini güncelleyecek. CHP Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları da üye listesinin güncellenmesi işlemine başladı. CHP'nin Alanya Gençlik Kolları kongresi 29 Kasım ile 16 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Alanya'nın kongre tarihi ise 15 gün önceden belli olacak ve CHP Genel Merkezi'ne bildirilecek. CHP Alanya Gençlik Kolları Başkanı Ozan Sayın, yaptığı açıklamada, "2019'da partimizi iktidara taşıyacak ve ülkemizin kaderini belirleyecek, yerel ve genel seçimleri göğüsleyecek kadroların belirleneceği gençlik kollarımızın kongre takvimi belli olmuştur. Kongremizin barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini temenni eder, şimdiden aday olacak tüm kardeşlerime başarılar dilerim" dedi.