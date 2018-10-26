CHP'de heyecan başladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilat binasında düzenlediği organizasyonla 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Meclis Üyeliği için adayı adayı olduğunu açıklayan İç Mimar Nazmi Zavlak, "Fikir, emek, hizmet odaklı, partimizin köklü ve Alanyamızın kent kültürüne uygun, kötüyü iyi kılmaya, iyi olanı da daha ileriye taşımaya yönelik genç siyaset üretmek için Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayıyım. 26 yaşında çıktığım bu yolun ne kadar zor ve meşakkatli olduğunun farkındayım. Ancak esnafın, öğrencinin, köylünün yarasına merhem olmak, hizmet etmek için ben buradayım" dedi.

'ALTI OKLU BAYRAĞI DİKECEĞİZ'

CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ise, "İlçe örgütü olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi hem Alanya hem Antalya'da da ince eleyip sık dokuyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın, başkan adaylarımızı da bu titizlikle çıkaracağız. Hem Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne hem de Alanyamıza altı oklu bayrağı dikeceğimize yürekten inanıyoruz. CHP bilindiği üzere her zaman kilit bir parti olmuştu. Bugün de Nazmi Zavlak kardeşimiz için buradayız. Kendisinin çıktığı bu yolda CHP olarak her zaman arkasındayız" diye konuştu.

'ALANYA'YA HAKİM BİR İSİM'

Nazmi Zavlak'ın amcası olan ve bir dönem CHP İlçe Yönetimi'nde de yer alan Ömer Zavlak da, "Süreç başladığı zaman bu teklif ilk olarak bana başkanımız Sefa Çorbacı'dan geldi. Beni meclis üyesi olarak görmek istediğini söyledi. Ancak ben 42 yaşındayım, benim meclise girmem üyelikten öte hiçbir şey katmayacaktı. O yüzden genç bir ismin olması gerektiğini söyledim ve yeğenim Nazmi'yi işaret ettim. O da bu yola çıkma kararı aldı. Kendisi mahallelerin sorunlarını, Alanya'nın sorunlarını doğru analiz edebilecek, tahsili yüksek, olağanüstü ileri görüşe sahip bir insan. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.

MUHTARLARDAN DA TAM DESTEK

Zavlak'ın adaylık açıklamasına katılan 10 mahalle muhtarı da, genç adayın arkasında olduklarının mesajını verdiler. CHP İlçe Başkanı Çorbacı ve Zavlak ile bir araya gelen muhtarlar, birlik mesajı verdiler. Çorbacı da muhtarlara teşekkür ederek, "Partimiz gücünü tabandan alıyor. Muhtarlarımız da partimizi ziyaret etti. Bizlere destekleri sürüyor. Nazmi genç ve çalışkan bir kardeşimiz. Muhtarlarımıza da desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Adaylık sürecimiz de devam ediyor. Aday adayı olan arkadaşlarımız ilerleyen günlerde açıklamalarını yaparlar, bunun bir süre kısıtlaması yok. 'Parayı yatırdık, hemen açıklayalım' gibi bir zorunluluk bulunmuyor. Biz, aday adayı olan partililerimizin erkenden açıklamasını ve sahada çalışmaya başlamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.