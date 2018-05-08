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CHP'de gözler Budak'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, araştırma gruplarının milletvekili aday adaylarının dosyaları üzerinde çalışma yapacağını belirterek, "Bu çalışmalar sonrasında milletvekili aday listelerimiz oluşacak" dedi

CHP'de gözler Budak'ta

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, araştırma gruplarının milletvekili aday adaylarının dosyaları üzerinde çalışma yapacağını belirterek, "Bu çalışmalar sonrasında milletvekili aday listelerimiz oluşacak" dedi

08 Mayıs 2018 Salı 23:42
CHP'de gözler Budak'ta
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Haber: Alper KUTAY

CHP'DE Pazartesi günü akşam saatleri itibarıyla milletvekili aday adaylarının başvuru süreci sona erdi. Genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Faik Öztrak, Seyit Torun, Muharrem Erkek ve Çetin Osman Budak, adayları belirlemek için heyet oluşturdu. Heyette yer alan üyelere, 81 il ve seçim çevreleri bölüştürüldü. 5 genel başkan yardımcısının aday adayları ile parti genel merkezindeki mülakatları ise henüz devam ediyor.
ALANYA'DAN 4 İSİM BAŞVURDU
Mülakatlar sonucunda genel başkan yardımcıları, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için bilgi notu hazırlayacak. Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Partimize yoğun ilgi olması nedeniyle dün başvurular bitmesine karşın görüşmelerimiz hâlâ devam ediyor. Görüşmelerin ardından oluşturduğumuz araştırma grupları, aday adaylarımızın dosyaları üzerinde çalışma yapacak ve bu çalışmalar sonrasında milletvekili aday listelerimiz oluşacaktır" dedi. Alanya'dan CHP'ye Ali Takavüt, Gökhan Sipahioğlu, Şengül Yeşildal ve Cem Özcan aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

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Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkan YardımcısıAntalya MilletvekiliÇetin Osman Budak
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