CHP'de görev dağılımında değişiklik

CHP’nin Alanya'daki önemli isimlerinden olan ve bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan Coşkun Karadağ, 14 kişinin istifası sonrası Sefa Çorbacı’nın başkanlığının düşmesinin ardından CHP'nin yeni ilçe başkanı olurken, yönetimi ise Alanya'nın duayen isimlerinden ve partinin sevilen isimlerinden olmuştu. Karadağ geçtiğimiz çarşamba günü yapılan toplantıda yönetimdeki görev dağılımının değişeceğini açıklamıştı. Karadağ yönetimin görev dağılımı yeniden açıklandı.

İŞTE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Karadağ, yeni görev dağılımını şu şekilde açıkladı: Toplum Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eray Erdem, İlçe Sekreteri İrfan Akgün, Sayman Mehmet Kural, Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Halime Dim Ceylan, Bilişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Can Karagöz, İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Can Baysal, Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülçin Güner, Batı Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaya, Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gökhan Sipahioğlu, Doğu Bölge Sorumlusu Başkan Yardımcısı Mustafa Aras, Seçim ve Hukuk İşleri Sorumlusu Başkan Yardımcısı Müge Gezginci, Strateji ve Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Durmuş Özgen, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Hancı, Turizm Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaptanoğlu, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Serdar Köseoğlu ile Kırsal Bölge ve Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Eroğlu.

