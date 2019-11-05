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CHP'de geri sayım

CHP Antalya İl Başkanlığı için kongre süreci, 8 Kasım'da delege seçimiyle başlayacak. İl başkanlığına yeniden aday olan Ahmet Kumbul, partilerini iktidara taşımak için 19 ilçede yeni örgütlenme modeli hayata geçireceklerini söyledi

POLİTİKA 05.11.2019, 22:00
CHP'de geri sayım
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CHP Antalya'da kongre heyecanı başladı. 8 Kasım tarihi itibarıyla üyeler, 600 delegeyi seçmek için sandık başına gidiyor. 45 doğal delegenin bulunduğu delege seçimleri 1 Aralık'ta son bulacak. 14 Aralık'ta başlayacak ilçe kongreleri ise 27 Ocak'ta sona erecek. İlçe kongrelerinin ardından CHP Genel Merkezi, 3 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında il kongresinin tarihini netleştirecek.
AHMET KUMBUL YENİDEN ADAY
2017 yılındaki kongrede partililerin desteğini alarak il başkanı seçilen Ahmet Kumbul, yeniden aday olacağını açıkladı. İl başkanlığındaki iki yılını değerlendiren Kumbul, seçildikten hemen sonra Büyükşehir Belediyesi'ni kazanamama durumunda yeniden aday olmayacağını açıkladığını, partililerin gayretiyle Büyükşehir'i kazandıklarını kaydetti. Genel seçimlerde ve yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak kurarak seçimlerin kazanıldığını dile getiren Kumbul, milletvekili sayısını koruduklarını, AK Parti ve MHP'nin milletvekili sayısının azaldığını söyledi.
'2 YILDA BAŞARILI SÜREÇ GEÇİRDİK'
Yerel seçimlerde de CHP ve İYİ Parti ittifakının iyi sonuçlar elde ettiğini aktaran Kumbul, uzun yıllardır kazanamadıkları Finike'de bile CHP'nin belediyeyi kazandığını aktardı. Başarılı bir ittifak süreci yürüttüklerini anlatan Kumbul, "İttifak dışında demokrasi ve laik Türkiye'den yana olanlar herkes bize destek verdi. Antalya'da başarılı süreç geçirdik. Sürekli bir seçim dönemi geçirdik" dedi.
KUMBUL'UN HEDEFİ 8 MİLLETVEKİLİ
Erken seçim olmaması durumunda 19 ilçede yeni örgütlenme modeli üzerine ağırlık vereceklerini kaydeden Kumbul, "Muratpaşa'da kısmen bu modeli uyguladık. Örgüt içinde birlik ve beraberlik ruhunu artırmak istiyoruz. Bir arada olursak başarılı olacağımızı biliyoruz. Örgütü, 50 bin üyeyi bir aile haline getireceğiz. Hep beraber sahada çalışacağız. Gazipaşa'da üyemizin tırnağına taş değdiğinde Kaş'taki üyemizin canı yanmıyorsa bu işi başaramamışız demektir. Delegeler yeniden bize görev verirse yeni örgütlenme modeli ile Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşımak istiyoruz. Antalya'da vekil sayımızı 8'e çıkarmak için sahada çalışacağız" diye konuştu.

#CHP Antalya İl Başkanlığı #antalya politika #politika antalya #güncel haber #haber güncel #politika #Ahmet Kumbul
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