CHP'de erken ön seçim

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Danışma Kurulu Toplantısı’nda “Alanya Belediye Başkan Adayı kim olsun?” anketi de yapıldı

CHP'de erken ön seçim
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CUMARTESİ günü Saat 14:00'de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen CHP Danışma Kurulu Toplantısı öncesi ilginç bir gelişme yaşandı. Salon girişinde kurulan sandıkta üyelerden gönüllerindeki belediye başkan adayını yazıp sandığa atmaları istendi. Danışma Kurulu Toplantısı sonuna kadar devam eden ankette çıkacak sonuçların CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı konusunda fikir vermesi hedefleniyor. Ankette aday listesi konulmazken, üyelerin gönüllerinde yatan adayın ismini yazmaları istendi.
 

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