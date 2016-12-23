CHP'de deprem! 506 kişiyi üyelikten çıkardılar

1 Kasım 2015 seçimlerinde Türkiye genelinde parti üyesi oldukları halde CHP'ye oy vermedikleri tespit edilen 3 bin 896 kişiden 3 bin 631'nin parti üyeliklerine son verilirken, 265 kişinin ise itirazı kabul edildi.

ÖZELLİKLE DOĞU ANADOLU'DA ÇIKARMALAR YAPILIYOR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukçu, söz konusu sorunun Türkiye genelinde olmasına rağmen özellikle Doğu Anadolu Bölgesi illerinde üyeliklerden çıkarılma olduğunu söyledi. Kurukçu, "1 Kasım seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi oldukları halde bazı sandıklarda bize oy çıkmadı. Bu da genelde 3 bin 896 üyemize tekabül etti. Burada MYK'mızın 19 Ekim 2016 tarihli toplantısında tüzüğümüzün 19. maddesinin 5. fıkrasına dayanarak ilgili üyeliklerin sonlandırılması kararı alındı. Bütün illerimize 15 günlük askı süresi tanındı ve bu sürede Van'da da 506 üyemizde bu sıkıntı vardı. Bu sürede itirazda bulunan bazı üyelerimizin itirazları dikkate alınmadı. Çünkü itirazlar uygun değildi. Sonuç olarak bu anlamda ilimizde de 506 üyemizin üyeliklerine son verdik" dedi.



DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.