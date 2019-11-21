CHP'de delege seçimleri bugün sürecek
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Alanya’da delege seçimlerini sürdürüyor
MERKEZ'DEKİ büyük mahallerin tamamlanmasının ardından dün de 7 mahallede 19 delegenin tespiti için üyeler sandık başına gitti. CHP’de 37. Olağan Kurultay süreci devam ediyor. 8 Kasım ile 1 Aralık arasında tamamlanması gereken delege seçimi çerçevesinde CHP İlçe Teşkilatı’nda önceki gün kurulan sandıklarda Tophane, Hisariçi, Büyükhasbahçe, Küçükhasbahçe, Bektaş, Tepe ve Sugözü Mahallesi için oy kullanıldı. 14 Aralık ile 27 Ocak tarihleri arasındaki bir tarihte yapılacak ilçe kongresinde başkan adayları Coşkun Karadağ beyaz liste, Ömer Zavlak mavi liste ve Sefa Çorbacı kırmızı liste ile üyenin desteğini istiyor.
SEÇİMLER BUGÜN TEŞKİLATTA YAPILACAK
Tophane, Bektaş, Tepe ve Hisariçi Mahallesi’nde ortak belirlenen 1’er, Sugözü 6, Küçükhasbahçe 4 ve Büyükhasbahçe 5 delege seçti. Delege seçimlerini Coşkun Karadağ önde götürürken, Ömer Zavlak’ın yakın takipte olması dikkat çekiyor. Seçimlere bugün devam edilecek. Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi için bugün, Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar Mahallesi için yarın sandık kurulacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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