CHP'de adaylar sahaya indi: '4. aday' iddiası

DELEGE seçimlerini bekleyen yeni başkan adaylarının da önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklamaları bekleniyor. CHP Alanya İlçe Teşkilatı’nın Aralık ayı ortasında yapılması beklenen ilçe kongresi öncesi delege seçimleri önceki gün tamamlandı. Şu ana kadar Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı adaylıklarını resmen açıkladı. Üç aday, sahaya inerek kongrede oy kullanacak 400’e yakın delege ile görüşmelere başladı. Delege seçiminin bitimini bekleyen yeni adayların ise önümüzdeki günlerde adaylıklarını açıklamaları bekleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kazanılması ile birlikte hizmet gücü oluşan CHP İlçe Teşkilatı’nda aday sayısının 3 ile sınırlı kalmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

TABANIN CHP’DE DEĞİŞİM TALEBİ

CHP tabanında da yeni adayların olacağı yönünde görüş hakim. Yeni adaylar konusunda görüş bildiren partililerin değişime işaret ederek, "3 bin 500'e yakın üyesi olan CHP’de yeni üyeler mutlaka çıkacaktır” dedikleri öğrenildi. Partide gençleşme ve değişim talep eden partililerin ise İç Mimar Gökhan Sipahioğlu’na adaylık için talep götürdüğü ifade ediliyor. Daha önce meclis üyeliği yapan, milletvekili aday adayı da olan Sipahioğlu’nun önümüzdeki günlerde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir grup partilinin, halen yönetim kurulu üyesi olan Sipahioğlu’nun gençlerden ve tecrübeli isimlerden oluşan bir liste oluşturacağı, böylelikle seçimi rahatlıkla kazanacağını düşünüyor.

SÜRPRİZ İSİMLER ÇIKABİLİR

Geçmiş dönemde CHP İlçe Başkanlığı yapan Şengül Yeşildal’a da aday olması yönünde il teşkilatı ve genel merkezden talep geldiği öne sürülüyor. Kadın olması ve geçmişte ilçe başkanlığı görevinde bulunması nedeniyle en çok talep gören isimlerden biri olduğu belirtilen Yeşildal’ın da her an adaylığını açıklayabileceği, bu konuda eski ilçe başkanlarından Şevki Türktaş’ın da destek verdiği konuşuluyor. Mevcut adaylar Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı’dan memnun olmayan partinin tecrübeli bazı isimlerinin de şehir merkezi ve Konaklı’da toplantılar yaptıkları, CHP’nin önemli isimlerinden Durmuş Özgen ismi üzerinde yoğunlaşıldığı, Özgen’in Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in de desteğini aldığı kulislerde konuşuluyor.



