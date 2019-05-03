CHP'de aday ve kongre bilmecesi

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) yaklaşan İlçe Başkanlığı Kongresi için kulis çalışmaları başladı. İddialara göre seçimde bir de ittifak söz konusu olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kazanılması ile birlikte Alanya’da hizmet eli güçlenen, Alanya Hizmet Birimi ve yan kolları kendilerine bağlanan CHP Alanya İlçe Teşkilatı, Ekim ile Aralık ayı arasında belirlenecek bir tarihte ilçe kongresini gerçekleştirecek. Eski İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın 31 Mart Yerel Seçimleri’ne kısa süre kala yönetimin istifası ile başkanlıktan düşmesinin ardından görevlendirilen Coşkun Karadağ yönetimindeki teşkilatın tüzük gereği Ekim ile Aralık ayı arasındaki bir tarihte seçimli genel kurul yapması gerekiyor. Bu nedenle ilçe başkanlığı için adaylık düşünenlerin kulis hazırlıklarına başladığı öne sürüldü. Antalya Büyükşehir Belediyesi kazanıldığı için tarihinin en önemli dönemlerinden birini yaşamaya başlayan CHP İlçe Teşkilatı, özellikle kırsal kesimlere hizmet gücünü arkasına aldı.

TEŞKİLATIN ELİ BÜYÜKŞEHİR’LE GÜÇLENDİ

Siyasi kulislerde dolaşan iddialara göre aday sayısının 5’ten fazla olduğu, eski başkanların da ittifak yapacakları iddia ediliyor. Eski CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal ve Sefa Çorbacı’nın ittifak yapacakları konuşulurken, bu ikiliden başkan adayının kim olacağı ise henüz belli olmadı. Bununla birlikte şu an yönetimde olan Avukat Mehmet Can Karagöz’ün ve İç Mimar Gökhan Sipahioğlu’nun da ilçe başkanlığı için yeniden adaylığını koyacağı iddia ediliyor. Ayrıca Mustafa Yılmaz’ın da Ali Takavut’un desteği ile aday olacağı iddia ediliyor. Aday olma niyetini açıkça dile getirdiği ifade edilen Mali Müşavir İbrahim Sayar’ın da aday olmasına kesin gözüyle bakılırken, mevcut Başkan Coşkun Karadağ’ın aday olup olmayacağı konusunda ise netleşmiş bir bilgi olmadığı gelen haberler arasında.