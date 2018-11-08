CHP'de 'Açıkalın' sürprizi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesi Alanya Belediye Başkan Adayı’nı belirlemek için yoğun mesai yapıyor. Şengül Yeşildal ve Ali Takavüt isimlerinden vazgeçen, ibreyi iç mimar Gökhan Sipahioğlu ile avukat Murat Can’a çeviren Çorbacı’nın, sürpriz bir isimle daha görüştüğü öğrenildi. 1999 yerel seçimlerinde CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı olan ve CHP’yi tarihinde ilk kez Alanya’da ikinci parti yapan Abdurrahman Açıkalın ile özel bir görüşme yapan Çorbacı’nın, 1999 ruhunu yakalamak için Açıkalın’dan destek istediği öğrenildi.

AÇIKALIN FARK YARATMIŞTI

Açıkalın’la şehir merkezindeki bir kafeteryada yaklaşık 3 saat baş başa görüşen Çorbacı’nın, 1999’daki deneyimlerini kendileriyle paylaşmasını istedi. Birkaç günlüğüne Alanya’ya gelen ve 2002’den beri İstanbul’da yaşayan Açıkalın’ın ise Kasım ayının sonlarına doğru yeniden Alanya’ya geleceğini, seve seve yardımcı olabileceğini söylediği öğrenildi. Dönemin Anavatan Partisi mensubu olan, 1999-2014 yılları arası Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’nun 9.328 oy ile seçimi kazandığı 1999’da CHP’li Abdurrahman Açıkalın da 5.867 oy almıştı. Aynı seçimde Doğru Yol Partisi adayı Mehmet Kan’a 5.581, MHP’nin adayı Hüseyin Yıldız’a 5.245, DSP’nin adayı Hasan Şakiroğlu’na 3.354, Fazilet Partisi adayı Şükrü Sadullahoğlu’na 1.515 oy çıkmıştı.