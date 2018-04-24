Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110077
ALTIN
174.881
DOLAR
4.0956
STERLİN
5.7180
EURO
5.0016
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

CHP'de 4 ayda başkan değişiyor

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi istifa etmesi kesinlik kazanırken, yerine gelecek isim konusunda kulislerde çeşitli isimlerin dolaştığı öğrenildi

CHP'de 4 ayda başkan değişiyor

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimler öncesi istifa etmesi kesinlik kazanırken, yerine gelecek isim konusunda kulislerde çeşitli isimlerin dolaştığı öğrenildi

24 Nisan 2018 Salı 15:28
CHP'de 4 ayda başkan değişiyor
banner404

9 ARALIK 2017 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan CHP İlçe Kongresi'nde ikinci kez başkan seçilen Takavüt'ün istifasının ardından tüzük gereği yerine Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı geçecek. Bu görevde Grand Kaptan Otel'in ortaklarından Mustafa Kaptanoğlu bulunurken, geçici olarak başkanlık yapacak Kaptanoğlu'nun yerine de yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan belirleyecek. Oylama sonucu belirlenecek yeni başkan konusunda bazı isimlerin kulis çalışmalarına başladıkları, Can Baysal, Sefa Çorbacı ve Mehmet Okyanus gibi isimlerin de bu göreve talip olabilecekleri gelen haberler arasında.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.04.2018 14:19
Anahtar Kelimeler:
HaberAlanyaDeğişiklikBaşkanAdayCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Takavut'ten 'adaylık' açıklaması
Takavut'ten 'adaylık' açıklaması
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Vekil Uslu'da Alanya çıkarması
Vekil Uslu'da Alanya çıkarması

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim