CHP'de 4 ayda başkan değişiyor

9 ARALIK 2017 tarihinde Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan CHP İlçe Kongresi'nde ikinci kez başkan seçilen Takavüt'ün istifasının ardından tüzük gereği yerine Örgütlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı geçecek. Bu görevde Grand Kaptan Otel'in ortaklarından Mustafa Kaptanoğlu bulunurken, geçici olarak başkanlık yapacak Kaptanoğlu'nun yerine de yönetim kurulu üyeleri kendi aralarından bir başkan belirleyecek. Oylama sonucu belirlenecek yeni başkan konusunda bazı isimlerin kulis çalışmalarına başladıkları, Can Baysal, Sefa Çorbacı ve Mehmet Okyanus gibi isimlerin de bu göreve talip olabilecekleri gelen haberler arasında.