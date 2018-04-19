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CHP'de 24 Haziran alarmı: Takavüt de çağrıldı

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, 19 ilçeyle birlikte 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi

CHP'de 24 Haziran alarmı: Takavüt de çağrıldı

CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, 19 ilçeyle birlikte 24 Haziran seçimlerine hazır olduklarını söyledi

19 Nisan 2018 Perşembe 23:38
CHP'de 24 Haziran alarmı: Takavüt de çağrıldı
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 24 Haziran erken genel seçim tarihinin ardından hemen CHP İl Teşkilatı yönetim kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını ifade eden İl Başkanı Ahmet Kumbul, Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt dahil tüm ilçe başkanlarıyla bir araya gelerek seçim startını verdiklerini söyledi. İki aydır yaptıkları çalıştaylar ve toplantılarla seçim çalışmaları ve yol haritalarını belirlediklerini dile getiren Kumbul, "Son bir aydır da çizdiğimiz aylık çalışma programı çerçevesinde ilçe örgütlerimiz bir yandan sandık görevlilerimizi belirledi, bir yandan da 2018 Şubat ayı seçmen listeleri çerçevesinde kayıp kaçak seçmen taraması, muhtar, esnaf, oda, dernek ziyaretleri ile sahadaydı. 27-28 Nisan tarihlerinde Kayseri’de il başkanları toplantısına katılacağız" dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
CHP Antalya İl Başkanı Ahmet KumbulSeçimleri
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