Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

CHP Csinde gergin anlar... Boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. İhsaniye eski İlçe Başkanı Halil Ceylan’ın oğlu Mehmet Ceylan, kürsüden babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz'ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı

CHP Csinde gergin anlar... Boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı kongresinde arbede yaşandı. İhsaniye eski İlçe Başkanı Halil Ceylan’ın oğlu Mehmet Ceylan, kürsüden babasıyla atışan eski il başkanı Yalçın Görgöz'ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı

09 Ocak 2018 Salı 07:56
CHP Csinde gergin anlar... Boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı
banner404

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 36'ncı olağan kongresi önceki gün Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın düğün salonunda yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından görevi sona eren yönetim delegeler tarafından ibra edildi. Kongrede, eski İl Başkanı Yalçın Görgöz ile eski İhsaniye İlçe Başkanı Halil Ceylan arasında tartışma yaşandı.

''DEVRİMCİLİK BU DEĞİLDİR''

Halil Ceylan, 2014 mahalli idareler seçimlerindeki tavrından dolayı eski İl Başkanı Yalçın Görgöz’ü eleştirirken, 2014 seçimlerinde parti genel merkezi tarafından Afyonkarahisar'a 84 bin TL gönderildiğini aktardı. Halil Ceylan, ''16 ilçemiz var. Bu 84 bin liradan 5 bin lira para düşer. Bu para ilçe örgütlerine dağıtılsaydı ne güzel olurdu. İlçelerden gelirken arkadaşlarımız araba parası bulamadı. Devrimcilik bu değildir. Devrimcilik el kaldırmayla olmaz. Devrimcilik, mazlumun ve garibin yanında olmaktır, haram yememektir'' dedi.

DİVAN KONUŞMAYA İZİN VERMEDİ

Konuşmaya yanıt vermek için kürsüye gelen Görgöz’e Divan tarafından söz verilmedi. Buna rağmen konuşmasını yapan Görgöz, ''Şahsi bir sataşma var. Sadece bir şey söyleyeceğim. CHP’nin bir kuruşuna halel getiren ve onu zayi eden şerefsiz ve alçaktır'' diye konuştu.

BOĞAZINA SARILDI

Yalçın Görgöz konuşmasına devam ederken Halil Ceylan’ın oğlu Mehmet Ceylan, yerinden kalktı. Kürsüye giden Mehmet Ceylan, Görgöz'ün boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı. Çıkan arbedeyi polis ve partililer araya girerek büyümesini engelledi.

Daha sonra kongreye devam edilirken, tek listeyle seçime giren mevcut Başkan Kemal Demirkırkan yeniden seçildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPKongre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TIR'la 8 saatte gelen vekiller, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldılar
TIR'la 8 saatte gelen vekiller, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldılar
Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada
Ak Parti Afyon Kampı'nda hepsi bir arada
Yıldız'dan Şahin'e sürpriz ziyaret
Yıldız'dan Şahin'e sürpriz ziyaret

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim