''CHP Antalya'yı AK Parti'nin elinden alabilir''

Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimde AK Parti'nin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni CHP'ye kaptırabileceği, MHP'nin de Ordu ve Tokat gibi belediyeleri kazanabileceği iddia edildi

''CHP Antalya'yı AK Parti'nin elinden alabilir''
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İttifak yok, kendi yolumuzu kendimiz çizeriz" açıklamasıyla birlikte AKP'yle yerelde ittifakın son bulması, CHP'nin elinde bulundurduğu 6 büyükşehir belediyesinden 4'ünde ve CHP'li bazı il belediyelerinde dengeleri değiştirebilir.

Cumhur İttifakı'nın sürmesi halinde CHP açısından, uzun yıllar elinde bulundurduğu ve Yılmaz Büyükerşen'in belediyeciliğiyle de CHP'nin prestij kazandığı Eskişehir başta olmak üzere, Aydın, Tekirdağ ve Hatay gibi büyükşehirler ile Çanakkale, Sinop, Yalova ve Zonguldak gibi illerde AK Parti'nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. 

Kulislerde, AK Parti'nin, MHP'nin elinde bulunan Adana ve Mersin büyükşehir belediyelerini de kendi bünyesine katmak isteğinin kayıplara yol açabileceği yorumları yapılıyor.

AK Parti'nin elinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da ittifakın son bulmasıyla yeniden CHP'ye kaptırabileceği dillendiriliyor.

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