CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ı parti bürosunda İlçe Başkanı Ali Takavüt ve partililer karşıladı. İlk konuşmayı yapan Takavüt, "Ülkenin gündemi çok meşgul. Sayın Akaydın Ankara'da ve sürekli halkın arasında. Bu nedenle olaylara daha vakıf" dedi. Akaydın ise cumhuriyet tarihinin en şanssız vekilleri olduklarını savundu. İki seçim ve bir darbe girişimi yaşadıklarını söyleyen Akaydın, "Önümüzdeki hafta sonu il başkanlığı seçimleri yapılacak. Sizlerden ricam, dar ekip politikası izlemeyin, herkesi kucaklayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya için tarafsız bir politika izliyor. 2019'da başta İstanbul olmak üzere Antalya'yı da kazanacağız. Biz 2014'de Antalya'da seçimi kaybetmedik. Manipülasyonla kaybettik. 2019'da şansımız büyük. Ak Parti belediyecilikte çok da başarılı işler yapılmadı. Şu andaki belediye başkanının 4 sene boyunca yaptığı bir yatırım yok. Benim yaptığım hizmetlerin tabelasını söktürdü, yeniden 'ben yaptım' diye seçmene sundu. Doğru dürüst bir asfalt çalışması bile yok" dedi. Akaydın ve beraberindekiler daha sonra Gazipaşa'ya giderek partililerle buluştu.