Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yemek yedikten sonra asla yapmamanız gereken 4 şey
Yemekten sonra asla bunu yapmayın!
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Kırışıklıklara iyi gelecek öneriler
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni düzenleme geliyor!
Sağlıkta şiddetin önlenmesi için yeni...
4 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
4 Ocak 2018 Yeni Alanya...

CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Alanya'ya gelerek partililerle bir araya geldi. Akaydın, "2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden alacağız" dedi

CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Alanya'ya gelerek partililerle bir araya geldi. Akaydın, "2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden alacağız" dedi

04 Ocak 2018 Perşembe 16:50
CHP Antalya Milletvekili Akaydın Menderes Türel'i suçladı
banner404

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ı parti bürosunda İlçe Başkanı Ali Takavüt ve partililer karşıladı. İlk konuşmayı yapan Takavüt, "Ülkenin gündemi çok meşgul. Sayın Akaydın Ankara'da ve sürekli halkın arasında. Bu nedenle olaylara daha vakıf" dedi. Akaydın ise cumhuriyet tarihinin en şanssız vekilleri olduklarını savundu. İki seçim ve bir darbe girişimi yaşadıklarını söyleyen Akaydın, "Önümüzdeki hafta sonu il başkanlığı seçimleri yapılacak. Sizlerden ricam, dar ekip politikası izlemeyin, herkesi kucaklayın. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Antalya için tarafsız bir politika izliyor. 2019'da başta İstanbul olmak üzere Antalya'yı da kazanacağız. Biz 2014'de Antalya'da seçimi kaybetmedik. Manipülasyonla kaybettik. 2019'da şansımız büyük. Ak Parti belediyecilikte çok da başarılı işler yapılmadı. Şu andaki belediye başkanının 4 sene boyunca yaptığı bir yatırım yok. Benim yaptığım hizmetlerin tabelasını söktürdü, yeniden 'ben yaptım' diye seçmene sundu. Doğru dürüst bir asfalt çalışması bile yok" dedi. Akaydın ve beraberindekiler daha sonra Gazipaşa'ya giderek partililerle buluştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 04.01.2018 17:45
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAntaşyaGazipaşaMenderes TürelMustafa AkaydınCHP Antalya Milletvekili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP İl'de Alanya'dan yönetime kim girecek?
CHP İl'de Alanya'dan yönetime kim girecek?
Ak Parti Alanya Başkanı Toklu ekibini Afyon'da kampa sokuyor
Ak Parti Alanya Başkanı Toklu ekibini Afyon'da kampa sokuyor
Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı
Demirtaş, HDP'yi bırakıyor! Parti yönetiminin ısrarı işe yaramadı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim