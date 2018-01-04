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CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinde iki dönem başarılı çalışmalarıyla bilinen Ahmet Kumbul. İl Başkanlığı binası önünde çok sayıda partilinin katıldığı, geniş bir kitleye açıklamayla duyurdu. Açıklamasında eşi ve çocuklarıyla birlikte, bir çok İlçe Başkanı destek verdi

CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday

CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinde iki dönem başarılı çalışmalarıyla bilinen Ahmet Kumbul. İl Başkanlığı binası önünde çok sayıda partilinin katıldığı, geniş bir kitleye açıklamayla duyurdu. Açıklamasında eşi ve çocuklarıyla birlikte, bir çok İlçe Başkanı destek verdi

04 Ocak 2018 Perşembe 18:57
CHP Antalya İl Başkanlığı için Ahmet Kumbul aday
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CHP İl Başkan Adayı Ahmet Kumbul, hayatım boyunca bir onur madalyası gibi göğsümde taşıyacağım bu göreve talibim. Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerine tanıklık edildiğini, TBMM’nin tamamen işlevsiz hale getirildiğini, yargının tamamen yandaş hale getirildiğini, adaletin sadece saraydan yana işler olmuş olduğunu, ifade etti.

CUMHURİYET REJİMİNİ ANCAK CUMHURİYET HALK PARTİSİ KURTARABİLİR
Devletin ve Milletin CHP iktidarına her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyen Kumbul, “Ülkemizi bu karanlıktan, ancak Mustafa Kemal Atatürk’ün “iki büyük eserim dediği” laik, demokratik, hukuk devletini, Cumhuriyet rejimini diğer büyük eseri olan Cumhuriyet Halk Partisi kurtarabilir. İşte bu sorumlulukla çalışacağız ve kazanacağız.” Şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİRİ YENİDEN ALACAĞIZ
CHP İl Başkanı adayı Ahmet Kumbul 2019 yılında yapılacak olan seçimlere de vurgu yaparak, “ Karşı karşıya olduğumuz büyük sorumluluk ve görevimizin bilincindeyiz. 2019 da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak için, yerel seçimlerde AKP’yi sandıkta bozguna uğratmamız gerektiğini biliyoruz. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesini yeniden alacağız” dedi.

GÜÇLÜ ÖRGÜT YAPISINA İHTİYACIMIZ VAR 
Kumbul, “Mücadelemizin  başarıya ulaşılabilmesi için hem ilçelerimizde, hem Antalya’mızda hem de Partimizin iktidarını kurabilmek için, güçlü bir örgüt yapısına ihtiyacımız var. Tıpkı referandumda yaptığımız çalışma gibi, en sağdan en sola olan siyasi partileri, demokratik kitle örgütlerini, toplumun tüm kesimlerini toparlayıp, demokrasi güçlerini bir araya getirecek tüm zamanını, tüm enerjisini, tüm dinamizmini ve yüreğini bu mücadeleye ayırabilecek, parti içinde birlik ve beraberliği sağlayabilecek, bir il yönetimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. İşte ihtiyacımız olan güçlü, çalışan ve doğru karar alan, bütünleşmiş bir örgüt yapısını kurmaya talibim.” diye konuştu.

HESAP SORMAYA GELİYORUZ
Ahmet Kumbul, “Türkiye Cumhuriyeti en ağır karanlık dönemlerinden geçtiğini ifade etmiştim. Türkiye gibi Antalya’da bu karanlık yönetim anlayışının baskısı altındadır. Yağmalanan kıyıları, keşmekeşe dönen trafiği, Türkiye’nin en pahalı toplu taşıması, parsel parsel satılan kentsel toprakları, kirletilen kaynak suları, saçma sapan rant projeleriyle Antalya’da AKP’li Büyükşehir Belediyesi kente karşı suç işliyor. Üç kuruşluk rant uğruna talana uğrayan kıyalarımız için, yok edilen ormanlarımız, dağlarımız için, sürgüne gönderilen belediye çalışanlarımız, yollarda ölen emekçilerimiz için hesap sormaya geliyoruz. Adalet için sonuna kadar kavgaya talibiz. Bir büyük ayağa kalkışın sözünü veriyorum” Diye konuştu. 

AHMET KUMBUL KİMDİR
1977 Antalya Doğumlu Evli, iki çocuk babası Kumbul, Gençlik Kolların Yönetimlerinde aktif görev almış iki dönem CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAntalyaAhmet Kumbul
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