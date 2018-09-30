CHP Antalya hükümete yüklendi

KUMBUL yaptığı açıklamada, "AKP o kadar hızlı ağız değiştiriyor ki artık yetişemiyoruz... İktidar, önce ABD tarafından ülkemize “ekonomik savaş açıldı” dedi, havuz medyası bu konu üzerinden ABD’ye yüklendi, daha sonra “kriz yok”, en son olarak da “şu andaki ekonomik sıkıntının Brunson’la yakından uzaktan ilgisi yok” dedi. TL’deki büyük değer kaybının nedeninin ABD’ye karşı verilen ekonomik savaş olduğunu söyleyen iktidar, şimdi de gidip bir ABD firmasından danışmanlık hizmeti alacak. Yaşamakta olduğumuz durum trajikomik: ekonominin başına liyakatsiz damadı getirdiler; yönetmeyi beceremediler. “IMF’ye borç veriyoruz” gibi akıl dışı söylemler ve IMF müdahalesinin siyasi ve toplumsal faturası nedeniyle IMF’ye de gidemiyorlar. Baktılar tıkandılar, attıkları hiçbir adım işe yaramıyor, ekonominin başına ABD’den kayyum atadılar. 800 milyar dolarlık Türkiye ekonomisinin yönetimini Amerikalıların eline bırakıyorlar. Öve öve bitiremedikleri II. Abdülhamit döneminde de aynı mantıktaki yöneticiler ekonomiyi batırınca, yönetimi Duyun-u Umumiye’ye devretmişlerdi. Utanmadan bir de sürekli ‘ekonominin temelleri sağlam’ söylemini kullanıyorlar. Madem temeller sağlam neden dönüşüm ofisi kuruluyor, neden dönüşüm için danışmanlık alınıyor? Ayrıca, Türkiye’de bürokrasi ve akademide ekonomiyi dönüştürebilecek yerli ve milli uzmanlar yok mu da yurtdışından danışmanlık hizmeti alınıyor? Her fırsatta yerli ve milli olacağız denmesine rağmen, ülkemizin gelecek vadeden zihinlerinin uzaklaştırılmasına ve hatta yurtdışına kaçmasına neden olursanız, işte böyle yabancının aklına muhtaç kalırsınız. Bir de bahse konu danışmanlık şirketinin künyesine bakalım:

- 1980’lerde cep telefonunun geleceğinin parlak olmadığını savundu,

- 2001’de, şirket yöneticileri iki ABD firmasının birleşmesine danışmanlık yaparken milyonlarca dolar yolsuzluk yaptı,

- 2001’de Enron şirketinin durumunun iyi olduğunu belirten bir rapor hazırladı, şirket aynı sene battı, ABD ekonomisine etkisi tahmini olarak 64 milyar dolar olan bir krize neden oldu,

- 2010’da müşterilerine ilişkin bilgileri, halen bu suçtan hapishanede bulunmakta olan bir yatırımcıya sattı.

Hizmetin neden ihalesiz, el altından bu şirketten alındığını, şirketin geçmişte yaptıklarıyla iktidarın yönetim anlayışı arasındaki benzerliği gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.



