CHP Antalya'da tartışmalı devir teslim

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkanlığı'nın geçen hafta sonu yapılan genel kurulunda seçimi kazanan Ahmet Kumbul, parti binası önünde düzenlenen törenle görevi İl Başkanı Mustafa Erdem'den devraldı. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara ve Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ile çok sayıda parti yöneticisi ve partili katıldı. Parti binası önünde toplanan kalabalığa seslenen eski il başkanı Mustafa Erdem, seçim süreciyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

ERDEM'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Başarının ölçüsünün alınan sonuçlar olduğunu da belirten Mustafa Erdem, kendi döneminde Muratpaşa'da 'başarısız', 'yetersiz' kampanyasının had safhada olduğunu belirterek, ilçelere göre referandum sonuçlarına göre istatistik bilgileri paylaşmaya başladı. Bu sırada bazı partililer Erdem'e tepki göstererek kalabalığın içinden üzerine yürümeye çalıştı. Diğer partililerin engel olmaya çalıştığı saldırı sırasında bir partili ise Erdem'e küfretti. Üzerine yürüyen partililere tepki gösteren Erdem, “Ne oluyor arkadaşlar? 70 yılda 7 kez iktidar olamamışız neyi tartışıyoruz? Bizi mi döveceksiniz, neyi tartışıyoruz" dedi. Antalya'nın referandumda olduğu gibi çalışınca neler yapabileceğini gösterdiğini belirten Ahmet Kumbul, bugüne kadar görev yapan tüm partililerle birlikte çalışacağını söyledi.