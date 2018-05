CHP Alanya’da Çorbacı dönemi

MEHMET Okyanus ve Sefa Çorbacı'nın yarıştığı seçimde 15 yönetim kurulu üyesi oylarını kullandı. Oy sayımında birisi boş olmak üzere her iki aday da 7'şer oy aldı. Oylama ikinci tura kaldı. İkinci turda ise 15 üyeden 8'inin oyunu alan Sefa Çorbacı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı oldu.

'KAZANAN CHP OLDU'

Oylamanın ardından açıklama yapan Çorbacı, "İlçe başkanı olarak ben seçildim ama buradaki tüm yönetim kurulu üyelerimiz bir nevi ilçe başkanıdır. Seçimlerde hep birlikte el ele verip çalışacağız. Demokratik bir yarıştı. Kazanan CHP olmuştur" dedi.

'HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'

Bir diğer aday Mehmet Okyanus ise, "Sefa başkanım eşliğinde 16 kişilik bir yönetimiz. Hepimiz biriz. Her zaman da başkanımızın arkasındayız" diye konuştu.