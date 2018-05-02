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CHP Alanya’da Çorbacı dönemi

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için CHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini bırakan Ali Takavut’ün ardından yeni ilçe başkanı bugün yapılan seçimle belirlendi. CHP’de yeni Başkan Sefa Çorbacı oldu

CHP Alanya’da Çorbacı dönemi

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için CHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini bırakan Ali Takavut’ün ardından yeni ilçe başkanı bugün yapılan seçimle belirlendi. CHP’de yeni Başkan Sefa Çorbacı oldu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:19
CHP Alanya’da Çorbacı dönemi
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MEHMET Okyanus ve Sefa Çorbacı'nın yarıştığı seçimde 15 yönetim kurulu üyesi oylarını kullandı. Oy sayımında birisi boş olmak üzere her iki aday da 7'şer oy aldı. Oylama ikinci tura kaldı. İkinci turda ise 15 üyeden 8'inin oyunu alan Sefa Çorbacı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nın yeni başkanı oldu. 
'KAZANAN CHP OLDU'
Oylamanın ardından açıklama yapan Çorbacı, "İlçe başkanı olarak ben seçildim ama buradaki tüm yönetim kurulu üyelerimiz bir nevi ilçe başkanıdır. Seçimlerde hep birlikte el ele verip çalışacağız. Demokratik bir yarıştı. Kazanan CHP olmuştur" dedi.
'HER ZAMAN ARKASINDAYIZ'
Bir diğer aday Mehmet Okyanus ise, "Sefa başkanım eşliğinde 16 kişilik bir yönetimiz. Hepimiz biriz. Her zaman da başkanımızın arkasındayız" diye konuştu.

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Son Güncelleme: 02.05.2018 12:12
Anahtar Kelimeler:
CHPAlanyaSefa Çorbacı
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