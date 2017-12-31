CHP Alanya'nın 2018 temennisi

Haber: ALper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavü, 2017 yılının Alanya ve Türkiye açısından çok iyi geçmediğini belirtti. Takavüt, şöyle konuştu: "Şu anda birinci sıraya oturan ekonomi, terör de daha önce birinci sıradaydı ama şu anda ekonomik kriz birinci sıraya oturdu. Alanya'da turizm, inşaat ve tarım sektörü var. Bu üç gelir kaynağında 2016'ya göre turizmde bir hareketlilik oldu. Ancak Alanya, turizmin en ucuz olduğu yer. Doluluk olarak baktığımızda 2014-2015 yılının doluluğunu yakaladık, gelirlere bakınca çok geride kaldık. Her şey dahil sistemi otellerin gelirlerini tamamen düşürdü. Umarım 2018 daha iyi, kardeşçe barış içerisinde, terörün bittiği bir yıl olur."
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