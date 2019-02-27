CHP Alanya ilk toplantısını yaptı

CHP Alanya İlçe örgütünde Coşkun Karadağ başkanlığında oluşturulan yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karadağ, "Ayak tabanlarımız patlayana kadar sahada olacağız" dedi.

'MARTIN SONU BAHAR'

Karadağ açıklamasında "Göreve geldiğimiz gün itibariyle öncelikle seçim çalışmaları kapsamında İyi Parti ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Amacımız sahaya inmek. Ayak tabanlarımız patlayana kadar sahada olacak ve vatandaşlarla el ele vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

'SÖZLÜ ONAY ÜZERİNE ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLADIK'

Parti içi tüzük gereği seçime 60 gün kala oluşturulan yeni yönetim kurulu listesinin genel merkez onayı ile göreve başlaması zorunluluğu ve bu zorunluluğa binaen genel merkezden henüz resmi bir onay yazısının gelmemiş olduğu iddialarını yanıtlayan Karadağ, "Meclis üyesi adayı olmak adına istifa eden bazı arkadaşlarımız vardı. Bu arkadaşlarımızın oluşturan yeni yönetim kurulunda üye olabilmeleri için tekrar CHP bünyesine dahil olması gerekiyordu. Süreç dahilinde resmi yazının gelmesi bu yüzden gecikti. Lakin gerek İl Başkanlığı'mız gerekse de Genel Merkez'le yapmış olduğumuz görüşmelerimiz dahilinde sözlü olarak çalışmalara başlamamız yönünde gereken talimatı aldık" şeklinde konuştu.