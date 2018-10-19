CHP Alanya için başvuru yok!

ÖTE yandan CHP Genel Merkezi’nin hem belediye başkanlığı hem de meclis üyeliği için aday adaylığı başvuru sürecini ertelediği öğrenildi. Dün akşam saat 17.00’de sona eren Alanya Belediye Başkan Aday Adaylığı başvuru sürecine rağmen bu konuda başvuru yapılmadığı belirtildi. CHP'de Şengül Yeşildal, Ali Takavüt, Gökhan Sipahioğlu ve Murat Can'ın isimleri Alanya Belediye Başkan Adaylığı için geçiyor. CHP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nın ve meclis üyesi listelerinin belirlenmesinin ardından, İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetim kurulu üyeleri sahaya inerek Alanya Belediyesi’ni kazanmak için çalışacak.