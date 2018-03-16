CHP Alanya'da seçim startını veriyor

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı ve ekibi 2019 seçim startını pazar günü veriyor. "Geçmişten geleceği kadın buluşması" adlı bir etkinlik organize eden CHP Kadın Kolları, pazar günü Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki Maren Beach'te bir etkinlik düzenliyor. Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde seçim çalışmalarının startını verecekleri kahvaltı etkinliğine tüm kadınları davet eden CHP Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı, ekibiyle birlikte dün Dim Medya'yı ziyaret etti. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay'la görüşen Tığlı ve ekibi, pazar günkü etkinliğe tüm kadınları davet etti.

