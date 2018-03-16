CHP Alanya'da seçim startını veriyor

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı ve ekibi 2019 seçim startını pazar günü veriyor. "Geçmişten geleceği kadın buluşması" adlı bir etkinlik organize eden CHP Kadın Kolları, pazar günü Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki Maren Beach'te bir etkinlik düzenliyor. Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde seçim çalışmalarının startını verecekleri kahvaltı etkinliğine tüm kadınları davet eden CHP Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı, ekibiyle birlikte dün Dim Medya'yı ziyaret etti. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay'la görüşen Tığlı ve ekibi, pazar günkü etkinliğe tüm kadınları davet etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.