CHP Alanya'da iktidara odaklandı

ÖNCEKİ gün Millet İttifakı’nın ortak adayı Abdullah Sönmez’le Oba’daki Hancı Gurme’de buluşarak tam destek sözü veren Karadağ ve ekibi, meclis üyesi adaylarıyla da buluştu. Akşam geç saatlere kadar süren toplantıda ortak karar, Alanya Belediye Başkanlığı’nı kazanmak oldu. Toplantı sonrası bir açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, "Bugün hepimiz bir aradayız. Bizden önce görev alan arkadaşlarımız, meclis üyeleri ve adayları, yeni yönetim kurulu üyeleri aramızda. Bu partinin kuruluşundan beri büyük emekleri olan Raif Karagöz'den en küçüğümüze kadar hepimizin ortak amacı Alanya'da Abdullah Sönmez'i, Antalya’da Muhittin Böcek'i belediye başkanlığı koltuklarına oturtmak olacak. Göreve geldiğimiz andan itibaren kamuoyunda çok güzel bir algı var. Amacımız, oluşan bu güzel algıya bizim de en güzel şekilde cevap vermektir. Bu cevabı da 33 günlük periyotta; yorulmadan, durmadan çok çalışarak başaracağız ve 31 Mart akşamı hem Antalya'da hem de Alanya'da Millet İttifakı’nın bayrağını belediyelerimize dikeceğiz” dedi.