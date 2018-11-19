CHP Alanya adayı her an değişebilir

İKİ parti arasındaki teknik görüşmeden olumlu sonuç alınması durumunda farklı bir tutum izlenecek. Aksi durumda CHP kendi adaylarını ilan ederek yoluna devam edecek. Bugüne kadar 1 büyükşehir, 10 il ve 240 civarında ilçe ve belde belediye başkan adayını belirleyen CHP seçim çalışmalarına hız veriyor.

ALANYA ADAYI HALEN BELİRSİZ

CHP’de bu kez 300 belediye başkan adayının açıklanması bekleniyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimini beklemeden aday belirleme çalışmalarını başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 24 Ekim’deki Parti Meclisi toplantısında 105 ilçe ve belde belediye başkan adayı belli olmuştu. 14 Kasım’da yapılan Parti Meclisi toplantısında ise aralarında 1 büyükşehir, 10 ilin de bulunduğu toplam 147 belediye başkan adayı daha ilan edilmişti. Bugüne kadar 252 belediye başkan adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde kritik bazı büyükşehir ve iller dışında adayların büyük oranda belirleneceği tarih belli oldu. CHP’nin adaylarının belirlenmesi için Parti Meclisi’nin toplanacağı tarih büyük oranda netleşti.

ALANYA ARALIK’IN SONUNU BULABİLİR

Son anda bir değişiklik olmazsa CHP Parti Meclisi 30 Kasım’da toplanarak; o güne kadar il, ilçe ve beldelerde yapılan kamuoyu yoklamaları ve eğilim yoklamalarının ışığında üçüncü kez belediye başkan adaylarını ilan edecek. 30 Kasım da olmazsa en geç Aralık’ın ilk haftasında bu işlem gerçekleştirilecek. Antalya’ya büyük önem veren CHP, geçen hafta halen görevlerinin başında olan Manavgat’tan Şükrü Sözen, Kemer’den Mustafa Gül’ün adaylığını açıklamıştı. Alanya’yı da kazanmak isteyen CHP’nin, İyi Parti ile devam eden ittifak görüşmelerinin sonucuna göre bir yol haritası izleyeceği, İyi Parti ile ittifak yapılması halinde ibreyi Abdullah Sönmez’e çevireceği konuşuluyor.

