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CHP 96. yılını kutlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, CHP'nin 96. yaşını Alanya'da çeşitli etkinliklerle kutlayacak

POLİTİKA 08.09.2019, 22:31 08.09.2019, 22:34
CHP 96. yılını kutlayacak
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Alper Kutay

BU kapsamda bu akşam Alanya Kültür Merkezi’nde bir söyleşi ve kutlama etkinliği düzenlenecek. CHP'nin 96. yaşına özel düzenlenecek etkinlikler, ünlü gazeteci Barış Yarkadaş'ın katılacağı saat 18.00'de "Geçmişten Geleceğe Altı Ok" söyleşisi ile başlayacak. Söyleşinin ardından ise saat 19.00 itibari ile kutlama etkinliklerine geçilecek. CHP’nin kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül tarihinde yapılacak program hakkında bilgi veren CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Cumhuriyet Halk Partisi, 9 Eylül 1923 yılında kurulmuş ve bu süreç yine çok geniş bir katılımla beraber, halkımız tarafından, hatta yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından kutlanacaktır. Alanya’da da çok ciddi bir şekilde bunu kutlamayı düşünüyoruz. Kutlama programına göre saat 19-20 arası Alanya Kültür Merkezi’nde bir toplantı ve kokteyl şeklinde sunum yapacağız. Bu sunuma Barış Yarkadaş da davetli. Kendisi salonda bir sunum yapacak saha sonra alt salonda ise konuşmalarımızı yapacağız, partili partisiz tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi.

#CHP #alanya ilçe teşkilatı #Cumhuriyet Halk Partisi
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