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CHP 96 yaşında: 96. kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak

Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP), 96'ıncı kuruluş yıl dönümünü etkinliklerle kutlanacak.

POLİTİKA 02.09.2019, 07:59 Melike Temir
CHP 96 yaşında: 96. kuruluş yıldönümü etkinliklerle kutlanacak
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CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde 9 Eylül Pazartesi günü 96'ncı yıldönümü kutlamalarında büyük bir organizasyon gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kokteyl, plaket sunumu ve Tiyatrocu Pınar Ayhan'ın "Orada Duruverseydi Zaman" müzikal belgesel gösterimi yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, "Ülkemizi kurtaran ve kuran parti olarak 96'ncı kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." değerlendiresinde bulundu.

#Mustafa Kemal Atatürk #CHP #Cumhuriyet Halk Partisi
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