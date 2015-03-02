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12 Mart Günlük Burç Yorumu

CHP "3 aday adayı ile yola devam" dedi

CHP’de başvurular sona erdi. Alanya’dan sadece Murat Özçelik, Mevlüt Güven ve Osman Özcan milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

CHP "3 aday adayı ile yola devam" dedi

CHP’de başvurular sona erdi. Alanya’dan sadece Murat Özçelik, Mevlüt Güven ve Osman Özcan milletvekilliği aday adaylığı için başvurdu.

02 Mart 2015 Pazartesi 16:56
CHP "3 aday adayı ile yola devam" dedi
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CUMHURİYET Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adayı olmak için belirlenen süre sona ererken, Antalya’daki başvuru sayısının 96 olduğu bildirildi. Alanya’dan aday adaylığı için başvuran kişi sayısının 3 olduğu, Murat Özçelik, Osman Özcan ve Mevlüt Güven’in başvuru yaptıkları ifade edildi. Önümüzdeki günlerde Antalya genelinde parti üyelerinin katılımıyla yapılacak önseçimde 96 aday adayı arasından 14 aday belirlenecek. Konuyla ilgili bilgi veren CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, “Biz bu 3 isimden birinin aday olarak listeye üst sıralardan girmesini istiyoruz” dedi.
‘TÜRKTAŞ BAŞVURMADI’
Önseçim öncesi oy kullanacak olan Alanyalı partililerden bir istekte bulunan Yeşildal, “Oy kullanacak olan parti üyelerinden isteğim, öncelikle Alanya bölgesinin aday adayı olan isimlere oy versinler” diye konuştu. Kendisinden önceki CHP İlçe Başkanı Şevki Türktaş veya ağabeyi Şefik Türktaş’ın da milletvekili aday adayı olacağına yönelik dedikoduları yalanlayan Yeşildal, “Eğer böyle bir düşünceleri olsa mutlaka önce gelir bizimle görüşürlerdi. Bu haberler tamamen asılsızdır” dedi.
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Son Güncelleme: 02.03.2015 16:01
Anahtar Kelimeler:
CHPAlanyaMurat ÖzçelikMevlüt GüvenOsman özcan
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