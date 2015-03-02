CHP "3 aday adayı ile yola devam" dedi

CUMHURİYET Halk Partisi’nden (CHP) milletvekili aday adayı olmak için belirlenen süre sona ererken, Antalya’daki başvuru sayısının 96 olduğu bildirildi. Alanya’dan aday adaylığı için başvuran kişi sayısının 3 olduğu, Murat Özçelik, Osman Özcan ve Mevlüt Güven’in başvuru yaptıkları ifade edildi. Önümüzdeki günlerde Antalya genelinde parti üyelerinin katılımıyla yapılacak önseçimde 96 aday adayı arasından 14 aday belirlenecek. Konuyla ilgili bilgi veren CHP İlçe Başkanı Şengül Yeşildal, “Biz bu 3 isimden birinin aday olarak listeye üst sıralardan girmesini istiyoruz” dedi.

‘TÜRKTAŞ BAŞVURMADI’