CHP 23 Haziran'ı masaya yatırıyor

ÖNCESİNDE parti meclisi üyeleri ve milletvekilleriyle seçim sonuçlarını değerlendirecek olan CHP lideri Kılıçdaroğlu, halkın ve parti yönetiminin beklentilerini belediye başkanlarına iletecek. CHP, yerel seçim sonrası "Kazanmak yetmez, başarılı olmak gerekli” sloganı doğrultusunda çalışmalarına başlıyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, yerel yönetim stratejisini hayata geçirmek ve yerel yönetimlerde başarı sağlamak için bir dizi toplantı yapacak. İlk olarak 1 Temmuz Pazartesi (bugün) milletvekillerinin de katılımıyla parti meclisi toplanacak, 31 Mart ve 23 Nisan seçimlerinin sonuçları analiz edilecek. O toplantıda "Vatandaşın belediye başkanları ve CHP'den beklentileri", "partiye yönelik eleştiriler", "sahada karşılaşılan sorunlar" ve "parti içi eleştiri ve öneriler" ele alınacak.

KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinin görüşlerini alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Temmuz sonunda ise 11 büyükşehir, 10 il olmak üzerek 252 belediye başkanını kampa alacak. Kampta, CHP'li bütün belediyelerin kurulma aşamasında olan ve yönetiminde Murat Karayalçın ve İlhan Tekeli gibi isimlerin yer alacağı Yerel Yönetimler Koordinasyon Merkezi ile uyum içinde çalışmasına yönelik bilgilendirme ve sunumlar yapılacak. Koordinasyon merkezi; araştırma, proje geliştirme, finans, bütçe, iletişim ve hukuk alanlarında belediye başkanlarının çalışmalarına katkı sağlayacak. Bu kapsamda Ankara, İstanbul ve Antalya gibi büyükşehir belediyelerinde 2019'un sonuna doğru ses getirecek bazı projelerin hayata geçirileceği belirtiliyor. CHP, belediyelerin bu adımlarını ise kamp sonrası düzenleyeceği bir çalıştay ile olgunlaştıracak. Yerel yönetimler çalıştayında açıklanacak sonuç bildirgesi ile de vatandaşa yönelik atılacak adımlarla ilgili taahhütlerde bulunulacak.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2019, 22:39