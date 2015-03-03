Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

CHP 11 ilde aday adayı bulamadı

CHP’de aday adaylığı başvurusu önceki gün sona erdi. Buna göre 2 bin 822 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu.

CHP 11 ilde aday adayı bulamadı

CHP’de aday adaylığı başvurusu önceki gün sona erdi. Buna göre 2 bin 822 isim aday adaylığı başvurusunda bulundu.

03 Mart 2015 Salı 13:48
CHP 11 ilde aday adayı bulamadı
banner404
GENEL Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'in adaylık başvurusu yapmaması dikkati çekerken, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Bursa milletvekilleri Aykan Erdemir, Kemal Ekinci ve Turhan Tayan, İzmir milletvekilleri Oğuz Oyan ve Alaattin Yüksel, İstanbul milletvekilleri Oktay Ekşi, Sabahat Akkiraz ve Binnaz Toprak, Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Aydın Milletvekili Osman Aydın, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan yeniden aday adaylığı başvurusu yapmadı.

11 KENTTE ADAY ADAYI YOK

Aksaray, Batman, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkâri, Kilis, Muş, Siirt ve Şırnak'ta aday adayı başvurusu alınmadı.

4 ŞEHİRDE BİRER ADAY ADAYI

Erzurum, Rize, Van ve Mardin'de sadece bir aday adayı başvururken Diyarbakır'da ise sekiz aday adayı başvuru yaptı.

Kaynak:sabah
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.03.2015 12:50
Anahtar Kelimeler:
CHPAksarayBatmanBingölBitlisÇankırıGümüşhaneHakkariAday Adayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim