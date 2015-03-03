CHP 11 ilde aday adayı bulamadı

GENEL Başkan Yardımcısı Şafak Pavey'in adaylık başvurusu yapmaması dikkati çekerken, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Bursa milletvekilleri Aykan Erdemir, Kemal Ekinci ve Turhan Tayan, İzmir milletvekilleri Oğuz Oyan ve Alaattin Yüksel, İstanbul milletvekilleri Oktay Ekşi, Sabahat Akkiraz ve Binnaz Toprak, Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, Aydın Milletvekili Osman Aydın, Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal, Antalya Milletvekili Osman Kaptan ve Samsun Milletvekili İhsan Kalkavan yeniden aday adaylığı başvurusu yapmadı.
11 KENTTE ADAY ADAYI YOK
Aksaray, Batman, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Hakkâri, Kilis, Muş, Siirt ve Şırnak'ta aday adayı başvurusu alınmadı.
4 ŞEHİRDE BİRER ADAY ADAYI
Erzurum, Rize, Van ve Mardin'de sadece bir aday adayı başvururken Diyarbakır'da ise sekiz aday adayı başvuru yaptı.
Kaynak:sabah
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Son Güncelleme: 03.03.2015 12:50