Çetin Manav iddialı

CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) milletvekili aday adaylığını açıklayan ilk isim olan Avukat Çetin Manav, Alanya Televizyonu ATV'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen Haber Masası programına konuk oluyor. Aslen Alanya doğumlu olan ancak Antalya'da yaşayan Manav, canlı yayında gazeteci Ahmet Tunç ve Fazıl Tunç'un sorularını yanıtlayacak. 29 Mart'ta yapılacak önseçim öncesi Alanya'daki parti üyelerinden destek isteyen Manav, partisinin ve kendisinin hedeflerini de canlı yayında anlatacak. Haber Masası bu akşam saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak ve program www.alanyatelevizyonu.com.tr ile www.habermasasi.tv internet adreslerinden de canlı olarak izlenebilecek.