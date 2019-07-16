Cemil Çiçek'ten yeni partilere 6 maddeli öneri

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Cemil Çiçek, yeni kurulacak partinin ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin net bir görüşünün olması gerektiğini belirtti. Çiçek, devamında "Doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlarla kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur" ifadesini kullandı. Çicek, "Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez" diye konuştu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cemil Çicek'in gözüyle siyaset..." başlıklı yazısında Çiçek'in yeni partiler hakkında düşüncelerini aktardı.

"Yeni partiler üzerine medyaya bazı görüşleri yansımış, onlara yönelik değerlendirmeler de yapılmıştı. Konuşmamız, bir anlamda Cemil Çiçek'in 'herkese mesajı' niteliğinde oldu. Mevcut partilere, yeni yola çıkanlara ve herkese…" diyen Taşgetiren'in yazısını ilgili bölümü şöyle:

"İşte o konuşmadan aldığım notlar:

-Yeni bir partinin öncelikle şu başlıklara ilişkin kendine özgü bir değerlendirmesi olmalıdır.

1- Mevcut sistemle ilgili ne düşünüyor? Bu sistem mi revize edilmeli, yoksa parlamenter düzen mi gelmeli, parlamenter düzen isteniyorsa onun parametreleri ne olmalı? Bu sistem iyi de şoför mü kötü, yoksa bu sistemin problemli yanları ne? Bunlar ifade edilmeli.

2- Yargı sistemi. Yargıda önemli olan tarafsızlıktır. Tarafsızlığı sağlamayan bağımsızlık başka sorunlara yol açar. Türkiye onu da gördü. Onun için yeni parti yargıdaki öncelikle tarafsızlık sorununu nasıl çözeceğini ortaya koymalıdır.

3- Türkiye'de ekonomik bir sorun var, bu bir gerçek. Onun için yeni partinin bu ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin çok net bir görüşü olmalı.

4- Dış politika. Şu anda Türkiye dış politikada da sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ancak bu sorunların bir kısmı çok derin köklere sahip. Diyelim PKK. Yeni parti genel geçer ifadelerle değil, açık ve net diyelim AB ile, ABD ile, Rusya ile, Çin ile, İslam dünyası ile ilişkileri nasıl sağlıklı hale getireceğine dair çerçeveler ortaya koymalı.

5- Eğitim. Eğitim de Türkiye'nin en hayati meselelerinden birisidir. Olay sadece İmam Hatip sorununun çözümünden ibaret değildir. Cumhurbaşkanı da müteaddit defalar eğitimde-kültürde başarılı olunamadığını ifade etti. Yeni parti eğitimde nasıl bir çerçeve oluşturmak gerektiğini ortaya koymalı.

6- Bütün bunlardan sonra yeni bir parti bir de doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlar'la kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur.

'Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez.' sözüm o niteliktedir. Kişilere bağlı bir değerlendirme yapmıyorum."

YENİ PARTİ İDDİALARI: ALİ BABACAN

31 Mart seçimi öncesi başlayan yeni parti kulisleri, 23 Haziran'dan sonra daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteğini aldığı iddia edilen Ali Babacan'ın, kurucu üyeleri arasında yer aldığı AK Parti'den istifa etmesi ise Ankara'da büyük yankı uyandırdı. Babacan, istifasından sonra yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi.

AHMET DAVUTOĞLU

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da yeni parti iddialarını diğer bir kolu. Gündeme gelen iddialara göre Ahmet Davutoğlu, Babacan hareketinden bağımsız hareket ediyor. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 2 Haziran'da Konya'da katıldığı bir iftar etkinliğinde "Ya yeni bir hâl ya izmihlal" demesi yeni parti iddialarını güçlendirdi. Davutoğlu, 30 Haziran'da Elazığ'da yaptığı konuşmada AK Parti'ye yönelik sert ifadeler kullanmıştı.