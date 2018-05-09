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Cemburak Özgenç aday adaylığını açıkladı

CHP Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cemburak Özgenç de katılarak aday adaylığını açıkladı

Cemburak Özgenç aday adaylığını açıkladı

CHP Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Gazipaşa eski Belediye Başkanı Cemburak Özgenç de katılarak aday adaylığını açıkladı

09 Mayıs 2018 Çarşamba 15:36
Cemburak Özgenç aday adaylığını açıkladı
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, haftalık olağan parti toplantısını geçtiğimiz hafta göreve gelen Sefa Çorbacı’nın başkanlığında yaptı. Toplantıya, 2004-2014 yılları arasında Gazipaşa Belediye Başkanlığı görevini yapan ve 24 Haziran’da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olan Cemburak Özgenç de katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ve bugün cenazesi İstanbul’a gönderilen Altemur Kılıç’ın eşi Güzide Kılıç ile ilgili taziyelerini iletti. Ardından Antalyaspor yönetimine eleştirilerde bulunan Çorbacı, “Antalyaspor taraftarı Gençlerbirliği maçında da her zaman olduğu İzmir Marşı söyleyip Atatürkçü sloganları attı. Ancak Antalyaspor yönetimi anlamsız bir şekilde bu konuda açıklamalar yaptı ve bu tür şeylere son verilmesini istedi. Yönetimin bu kararını şiddetle kınıyoruz. Atatürk'ün bize verdiği değerlere saygı duymaya devam etmelerini istiyoruz” diye konuştu.
‘SEÇMEN LİSTELERİNİN KONTROL EDİN’
Çorbacı açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Göreve geleli bir haftamız oldu ve sahada çalışıyoruz. Görev dağılımımızı da bugün yaparak bildireceğiz. Hiçbir boş vaktimiz yok, boş durduğumuz bir an yok. Durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Öte yandan 24 Haziran'da herkesin malumu önemli bir seçim var. 12 Mayıs'a kadar seçmen listeleri askıda olacak. Yurttaşlarımızın seçmen kayıtlarının olup olmadığını kontrol etmesini istiyoruz. Nüfus müdürlüklerinde vatandaşlara biraz sıkıntı çıkarıyorlarmış. Biz konuda kurumlarımızıdan daha fazla duyarlılık bekliyoruz.”
‘ARTIK ALANYA İÇİN DE ÇALIŞACAĞIM’
Cemburak Özgenç de aday adaylığına ilişkin konuşarak, "Ben Gazipaşa'da değer biçilemeyecek hizmetler yapmış bir belediye başkanıyım. Gazipaşa'ya çok ciddi önemli miraslar bıraktım. Şu an belediye başkanlığı için 3 tane aday adayı arkadaşımız var Gazipaşa'da. Ben ısrarla yerel seçimlerde olmayacağımı söylüyordum. Ben yerel yönetime nokta koyarak Alanya ve Gazipaşa’ya çok ciddi katkı sağlayacağımı da düşünerek milletvekili aday adayı olma kararı aldım. Alanya’nın da Antalya’nın da bir temsilcisi olarak adayım. Bu 10 yıllık deneyimim ve birikimimle Alanya ve Gazipaşa’ya farklı projeler ortaya koyabileceğim düşünüyorum. Alanya, Türk kültürünün önemli bir şehri. Ben Alanya’nın da temsilcisi olmak için adayım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
CHPAlanyaCemburak Özgenç
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