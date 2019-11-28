Cemal Şencan Politika Kulisi'nin konuğu olacak

ÜLKENİN içinden geçtiği ekonomik krizin vatandaşa yansımaları, tüketicilerin kriz nedeniyle yaşadığı sorunlar, vatandaşların satıcı ile yaşadığı sıkıntılarda hangi aşamaları geçerek hakkını savunacağı gibi konulara canlı yayında masaya yatırılacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programa izleyiciler de sorularıyla katkı sağlayabilecek.