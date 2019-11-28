Cemal Şencan Politika Kulisi'nin konuğu olacak
Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV’de (dimtv.tv) her Cuma ekranlara gelen Alper Kutay’la Politika Kulisi’nin bu akşamki konuğu, Tüketici Hakları Derneği Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan olacak
POLİTİKA 28.11.2019, 18:20 28.11.2019, 18:23
ÜLKENİN içinden geçtiği ekonomik krizin vatandaşa yansımaları, tüketicilerin kriz nedeniyle yaşadığı sorunlar, vatandaşların satıcı ile yaşadığı sıkıntılarda hangi aşamaları geçerek hakkını savunacağı gibi konulara canlı yayında masaya yatırılacak. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp sunduğu programa izleyiciler de sorularıyla katkı sağlayabilecek.
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|12
|19
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|12
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|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
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|24
|2. Ümraniye
|12
|21
|3. Akhisar Bld.Spor
|12
|21
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|12
|21
|5. Bursaspor
|12
|20
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|12
|20
|7. Fatih Karagümrük
|12
|19
|8. Balıkesirspor
|12
|18
|9. Keçiörengücü
|12
|18
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|12
|15
|11. Altay
|12
|15
|12. Giresunspor
|12
|13
|13. İstanbulspor
|12
|12
|14. Boluspor
|12
|10
|15. Osmanlıspor
|12
|10
|16. Altınordu
|12
|10
|17. Adanaspor
|12
|9
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|13
|37
|2. Leicester City
|13
|29
|3. Man City
|13
|28
|4. Chelsea
|13
|26
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|13
|19
|6. Sheffield United
|13
|18
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|13
|18
|8. Arsenal
|13
|18
|9. M. United
|13
|17
|10. Tottenham
|13
|17
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|13
|16
|12. Brighton
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Newcastle
|13
|15
|15. Aston Villa
|13
|14
|16. Everton
|13
|14
|17. West Ham
|13
|13
|18. Norwich City
|13
|10
|19. Southampton
|13
|9
|20. Watford
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|13
|28
|2. Real Madrid
|13
|28
|3. Sevilla
|14
|27
|4. Atletico Madrid
|14
|25
|5. Athletic Bilbao
|14
|23
|6. Real Sociedad
|14
|23
|7. Getafe
|14
|21
|8. Granada
|14
|21
|9. Levante
|14
|20
|10. Valencia
|14
|20
|11. Osasuna
|14
|19
|12. Villarreal
|14
|18
|13. Deportivo Alaves
|14
|18
|14. Real Valladolid
|14
|17
|15. Real Betis
|14
|16
|16. Eibar
|14
|15
|17. Mallorca
|14
|14
|18. Celta de Vigo
|14
|12
|19. Espanyol
|14
|9
|20. Leganés
|14
|6