'Çelişki döngüsü devam edecek'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Can Karagöz, teleferik fiyat tartışmalarıyla ilgili konuştu

'Çelişki döngüsü devam edecek'
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BELEDİYELERİN gelirinin 3-5 katı hizmet bekleyerek, borçlanmayan belediyelerin hemen cezalandırıldığını söyleyen Karagöz, “Halbuki hem vahşi kapitalizmi hem de en uygun fiyatı aynı anda talep edemeyiz. Bugün fiyatı pahalı bulacağız, ama yarın Akdağ yapılsın diyeceğiz, sonrasında Akdağ'ı da pahalı bulacağız. Çelişki döngüsü devam edecek” dedi. Karagöz, şöyle konuştu: “Teleferik meselesini en baştan alalım. Bizler belediyelerden gelirinin 3-5 katı hizmet bekliyoruz, borçlanmayan, ayağını yorganın göre uzatan belediyeleri hemen cezalandırıyoruz. Bunun sonucunda belediyeler yap-işlet-devret veya şirketleşme gibi çözümler üretmeye çalışıyor. Sonra da bizler hizmetlerin pahalılığından dem vuruyoruz. Halbuki hem vahşi kapitalizmi hem de en uygun fiyatı aynı anda talep edemeyiz. Bugün fiyatı pahalı bulacağız, ama yarın Akdağ yapılsın diyeceğiz, sonrasında Akdağ'ı da pahalı bulacağız. Çelişki döngüsü devam edecek. Çünkü hem doğru yatırım değil hem de doğru imkanlarla yapılma şansı yok. Teleferik de mevcut işletme düzeniyle isterse 100 metre uzunlukta olsun, sabit maliyetler gerekçe gösterilerek giderek pahalanmaya devam edecek. Ülkemizin genel ekonomik gidişatı ve halkın belediyelerden beklentisini, belediye şirketlerini, kârlılık ve politika dengesini sorgulamadığımız sürece sonuç bellidir.”

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