Çelik’ten sert eleştiri

Alper Kutay

ÇELİK, “Koru Mesire Alanı’ndaki sonsuzluk havuzunda son durum. Diyecek kelime yok. Takdir Gazipaşa halkının. Bunca yatırımın sonucu bu olmamalı. Ağaçlar susuzluktan kurumaya terk edilmiş” diyerek mesire alanına sahip çıkmayan Gazipaşa Belediyesi’ne sitemde bulundu. Gazipaşa Belediyesi yaklaşık 1 ay önce Koru Mahallesi’nde bulunan Fener Mesire Alanı içerisinde bulunan gemi görünümlü restoranı ihaleye çıkarmış ve ihaleyi 3 yıllığına Serdar Kaya kazanmıştı. Vatandaş, ihaleyi kazanan Kaya'nın 1 aydır neden restoranda çalışma başlatmadığını merak ediyor.