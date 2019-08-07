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Çelik’ten sert eleştiri
31 Mart Yerel Seçimleri’nde Gazipaşa Belediye Başkanlığı’nı CHP’li Mehmet Ali Yılmaz’a devredip Gazipaşa Sağlık Ocağı’nda asıl mesleği olan doktorluğa dönüş yapan Adil Çelik, Koru Mahallesi’ndeki mesire alanı içerisinde bulunan havuzla ilgili yaptığı paylaşımda Gazipaşa Belediyesi’ne yüklendi
POLİTİKA 06.08.2019, 22:26 06.08.2019, 23:21 Enes Subaşı
Alper Kutay
ÇELİK, “Koru Mesire Alanı’ndaki sonsuzluk havuzunda son durum. Diyecek kelime yok. Takdir Gazipaşa halkının. Bunca yatırımın sonucu bu olmamalı. Ağaçlar susuzluktan kurumaya terk edilmiş” diyerek mesire alanına sahip çıkmayan Gazipaşa Belediyesi’ne sitemde bulundu. Gazipaşa Belediyesi yaklaşık 1 ay önce Koru Mahallesi’nde bulunan Fener Mesire Alanı içerisinde bulunan gemi görünümlü restoranı ihaleye çıkarmış ve ihaleyi 3 yıllığına Serdar Kaya kazanmıştı. Vatandaş, ihaleyi kazanan Kaya'nın 1 aydır neden restoranda çalışma başlatmadığını merak ediyor.
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