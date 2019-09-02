Çelik'ten önemli açıklamalar

ÇELİK'İN açıklamalarından satırbaşları şöyle:

BEŞTEPE'DEKİ YENİ ADLİ YIL AÇILIŞI

Tartışma konusu olması ideolojik yaklaşım.

Esas olan yargının ve bağımsızlığının dile getirilmesidir.

LÜBNAN'A TEPKİ

Dün hepimizi üzen bir açıklama gündeme geldi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın Osmanlı imparatorluğuna karşı dar ve yakışıksız ifadeleri oldu. Bu ifadeleri tümüyle reddettiğimiz gibi aynı zamanda protesto ediyoruz. Son zamanlarda Osmanlı imparatorluğuna karşı olumsuz yaklaşımlar ortaya koyan ülkelere sinyal göndermelerinin hiçbir faydası yoktur. Özellikle Lübnanlı bazı tarihçiler bu açıklamaya tepki gösterdiler. Lübnan'ın önemli siyasetçileri bu açıklamaya tepki gösterdiler. Osmanlı'da devlet terörünün sözkonusu olmadığını uzun uzun anlattılar. Hristiyan kadınların Osmanlı dönemlerinde hak ve hukukların ortaya konulması için ortaya konan uygulamaları anlattılar.

Lübnan'ın Osmanlı için 'devlet terörü' sözlerini kınıyoruz.

Mesnetsiz, açıklamalar mantıksız.

Osmanlı'da bölge barış içindeydi.

İlişkilerimizi zehirleyen açıklamalar.

Tarihi gerçekleri çarpıtmayan yaklaşım sergilenmeli.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Patriot konusunda olumsuz yanıt gelmişti.

Müttefiklerimiz ittifak ruhuna aykırı davrandı.

NATO içinde farklı silah sistemleri var.

SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE

Oyalamaya karşı Türkiye kendi hazırlıklarını yapıyor.

Müttefiklerimizle bunu gerçekleştirmek istiyoruz.

Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERGİNLİK

Macron'un açıklaması bir mahalle dayanışması.

AB, Rumlar ile mahalle dayanışması içinde.

CHP'NİN 'KÜLLİYE' ELEŞTİRİSİ

Bu izinlerin yam olduğu defalarca ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak durum söz konusu değildir.

SORU-CEVAP

(Diyanet'in 30 Ağustos hutbesi)

Diyanet İşleri Başkanlığı önemli bir kurumdur. CHP'nin Diyanet ile hem kurumsal hem ideolojik bir kavgası olduğunu, bu kuruma karşı ideolojik bir hoşnutsuzluğu olduğunu biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk konusunda bir tartışma yoktur. Ülkemizin kurucu önderidir. Osmanlı ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kavga ettirmeye gerek yoktur. Atatürk'e saygı konusunda Diyanet İşleri'nin de bir sorunu yoktur. Diyanet hassas bir kurumdur, günlük siyasi polemiklerin dışında tutulmalıdır. Diyanet İşleri başkanımız görevinin başındadır.

(F-35'lere karşı Rus uçakları mı?)

Hakkımız olan bir konu bloke edilmeye çalışılıyor.

Türkiye'nin güçlü olması müttefiklerin de lehine.

İhtiyacımızı F-35'lere gidermek isteriz ama blokaj olursa başka şekilde gideriz.

(İBB'nin vakıflarla ilgili kararı)

CHP'nin kendilerince dar bir millet tanımı var.

Yardımı kesenler bunların yöneticileriyle konuşsaydı.

Bu vakıflar gençlere ulaşmak için her şeyi göze almış.