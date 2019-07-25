Çelik ziyaret turunda

Alper Kutay

ZİYARETTE Alanya gündeminin yanı sıra belediye çalışmaları ve yatırımlarla ilgili konular görüşüldü. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Alanya'ya gelen Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, beraberinde Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile birlikte Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti. Alanya gündeminin yanı sıra belediye çalışmaları ve yatırımlarla ilgili konuların görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yücel, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Alanya'mızda bizleri de ziyaret ederek onurlandıran Ak Parti Antalya Milletvekili Sayın Sena Nur Çelik ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’ya nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim" dedi. Çelik ise Cumhur İttifakı’nın adayı olup seçime giren Başkan Yücel’e çalışmalarında başarılar diledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2019, 22:10