Çelik ve Toklu'dan rektöre ziyaret

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti. Çelik ve Toklu’ya teşekkür eden Rektör Pınarbaşı, ardından konuklarına Nane&Limon Bistro Cafe’de öğle yemeği ikram etti.

