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Çelik ve Toklu'dan rektöre ziyaret

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret edip bilgi aldılar

Çelik ve Toklu'dan rektöre ziyaret

Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ve İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret edip bilgi aldılar

02 Ocak 2018 Salı 22:19
Çelik ve Toklu'dan rektöre ziyaret
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik ile Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı’nı makamında ziyaret etti. Çelik ve Toklu’ya teşekkür eden Rektör Pınarbaşı, ardından konuklarına Nane&Limon Bistro Cafe’de öğle yemeği ikram etti.
 

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Sena Nur ÇelikMustafa TokluALKÜ Rektörü
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