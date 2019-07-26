Çavuşoğlu’ndan Tayland çıkarması

Alper Kutay

BAKAN Çavuşoğlu, Tayland temasları kapsamında Chiang Mai Valisi Sukprachai Iamsuwan’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Tayland’da Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Doğal güzellik ve kültürel zenginliğe sahip Chiang Mai'de Vali Sukprachai Iamsuwan'la turizm işbirliği imkanlarını değerlendirdik” ifadesini kullandı.

Pitakanonda ile yaptığı görüşmeye ilişkin Bakan Çavuşoğlu, "Gaziantep ve Bursa ile kardeş şehir olan Chiang Mai'nin Ticaret Odası Başkanı ile ticari ilişkileri geliştirme fırsatlarını ele aldık” paylaşımında bulundu. Bakan Çavuşoğlu'nun katılacağı 52. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı, 27 Temmuz-3 Ağustos'ta Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gerçekleştirilecek.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 23:19